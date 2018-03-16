Близкие связали надежды на освобождение Парпулова с работой нового адвоката

16 марта 2018, 15:05

Делом Петра Парпулова, осужденного за госизмену и признанного политзаключенным, занялся руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов. Дело Парпулова представитель ПЦ «Мемориал» назвал классическим примером злоупотребления широкой трактовкой закона об измене родине.

Как писал "Кавказский узел", Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене (ст.275 УК РФ) в январе 2016 года. 12 марта семья Петра Парпулова получила уведомление, что бывшему авиадиспетчеру отказано в помиловании. Документ об отказе в помиловании со ссылкой на решение президента РФ подписал заместитель председателя комиссии по вопросам помилования на территории Тамбовской области А. Ефименко.

Петр Парпулов настаивал на своей невиновности. Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу на приговор. Правозащитный центр "Мемориал" признал Парпулова политзаключенным.

В дело Парпулова вступил адвокат Павлов

В конце февраля защитой Петра Парпулова занялся руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов, сообщила дочь Парпулова Юлия Парпулова. Она рассказала, что лично вышла на контакт с Иваном Павловым и попросила вести дело отца.

"Через некоторое время Иван Павлов дал свое согласие на работу по делу отца. Это было в конце февраля. Поэтому мы только начали работать. На днях стало известно об отказе в помиловании, о чем я известила Павлова. В настоящее время новый адвокат находится на стадии изучения дела", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Парпулова.

Она уверена, что Павлов поможет отцу, так как "он многим людям уже помог обрести свободу по аналогичным статьям". "Мы рады с отцом, что Павлов взялся нам помогать. Верим и надеемся на успех с его помощью", - заявила Юлия Парпулова.

Интересы трех жительниц Сочи Оксаны Севастиди, Анник Кесян и Марины Джанджгава, ранее осужденных по обвинению в госизмене за смс в Грузию, а затем помилованных президентом России, представляют адвокаты "Команды 29" Иван Павлов и Евгений Смирнов. В августе 2017 года они сообщили о решении обратиться в ЕСПЧ. Павлов также представлял интересы жительницы Сочи Инги Тутисани, также осужденной за госизмену, которой был сокращен срок наказания, после отбытия которого она вышла на свободу.

"Для меня уже не важно, как отец выйдет. Мне важно, чтобы он остался жив и свободен. Для себя я знаю и уверена, что мой отец чистый и честный человек перед своей семьей и перед своей Родиной и он не должен медленно умирать в этой тюрьме ни за что, а вернее за то, чтобы кто-то на его деле получил погоны и повышение в звании", - отметила Юлия Парпулова.

Право Парпулова на свидания соблюдается в колонии, сообщила дочь

По словам Юлии Парпуловой, 15 марта к отцу в Тамбов на трехдневное свидание поехали ее мама и сестра. Ранее женщины были у Петра Парпулова на длительном свидании три месяца назад.

Сама Юлия видела отца последний раз в августе прошлого года всего один час на расстоянии пяти метров через стекло и говорила с ним по телефону. "Есть две формы встреч - это короткие и длительные свидания. Короткие даются всего на один час, а длительные - на трое суток. После того как отец был осужден, проблем с получением свиданий не стало", - рассказала Юлия Парпулова.

Однако, по ее словам, проблемы со здоровьем у отца остаются. "Здоровье у отца плохое: сердечно-сосудистые заболевания, две грыжи и он приобрел еще в тюрьме какую-то легочную болезнь. Лекарства покупаем все сами. Состояние отца ухудшилось, так как переживания по поводу незаконного осуждения и ранее имеющиеся болячки, возраст дают о себе знать", - рассказала Юлия Парпулова.

Она также сообщила, что в Тамбовской комиссии по помилованию ей не удалось выяснить причины отказа в помиловании отца, причем, как узнала Парпулова, в помиловании было отказано, кроме ее отца, еще 11 осужденным.

"Как я поняла из разговора с сотрудником комиссии, им не объясняют причины отказа. В нижестоящую комиссию по помилованию поступают лишь результаты рассмотрения в Москве. Еще мне удалось выяснить, что подписывает документ об отказе в помиловании не лично Путин, а кто-то из членов комиссии", - рассказала Юлия Парпулова.

По ее словам, ей разъяснили, что второй раз отец может обратиться с просьбой о помиловании через год после подачи первого заявления.

Парпулов может направить повторно ходатайство о помиловании

Петр Парпулов не может обжаловать отказ о своем помиловании, а лишь может повторно направить аналогичную просьбу, сообщил член адвокатской палаты Москвы Карен Нерсисян.

"У нас нет такой процедуры, к сожалению. Законодательство не предоставляет возможности обжаловать отказ помиловать того или иного заключенного. Осужденные, которым отказали в помиловании, даже не могут узнать причину отказа", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Карен Нерсисян.

По его словам, единственное, что остается Парпулову в данной ситуации – это подождать и еще раз подать ходатайство о помиловании. «Он может подождать и через 6 месяцев еще раз направить ходатайство о помиловании», - сказал Карен Нерсисян.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис также отметил, что отказ помилования не подлежит обжалованию.

"Здесь проблема не в отказе помиловать, а в том, почему государство не хочет это сделать в отношении Парпулова. Государство сейчас очевидным образом нагнетает пропаганду, обосновывающую тезис, что Россия в кольце врагов, все хотят вредить, что страну окружают шпионы и так далее. Это порождает запрос на поиск шпионов в низовом уровне, и в результате этого осуждаются такие люди, как Парпулов. Находится формальный повод для задержания, и человек признается госизменником", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Давидис.

По его мнению, Парпулов стал жертвой запроса на уголовные дела, подтверждающие "враждебное окружение" страны. "Парпулов не представлял никакой политической угрозы. Но при этом он политзаключенный, так как не имел умысла нанести ущерб своей стране, и его вина в целом не доказана. Дело Парпулова засекречено, и мы, к сожалению, не можем знать всех деталей. Но, по словам Парпулова, он распространил информацию, которая уже была в открытых источниках. То есть он не раскрывал никакой тайны", - отметил Сергей Давидис.

По словам Давидиса, дело Парпулова – классический пример злоупотребления чрезмерно широко понимаемой трактовкой закона об измене родине, что неоднократно становилось причиной задержания людей и обвинения их в госизмене.