Осужденному за госизмену авиадиспетчеру из Сочи отказано в помиловании

13 марта 2018, 06:40

Семья Петра Парпулова, приговоренного к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима за госизмену, получила уведомление, что бывшему авиадиспетчеру отказано в помиловании.

Как сообщал "Кавказский узел", Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене (ст.275 УК РФ) в январе 2016 года. Парпулов настаивал на своей невиновности. Правозащитный центр "Мемориал" признал Парпулова политзаключенным. Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу на приговор.

Документ об отказе в помиловании со ссылкой на решение президента РФ подписал заместитель председателя комиссии по вопросам помилования на территории Тамбовской области А. Ефименко, рассказала "Кавказскому узлу" дочь Петра Парпулова Юлия.

"Отец обратился с заявлением о помиловании еще в сентябре прошлого года. Ответ он ждал более полугода и сегодня (12 марта) стало известно, что ему отказано... Мы будем пытаться выяснить у комиссии причины отказа. Мы полагаем, причиной отказа стало то, что отец не признает свою вину, но почему он должен ее признавать если он ничего не нарушал?" - сказала Юлия Парпулова.

«Я никогда бы не причинил ущерба своей Родине. Все мои родные проживают в России. Родители и старшие братья, а также родные моего отца — кубанские казаки. Все они похоронены в России, и для меня дороже ее ничего нет. Я люблю свою страну, не предавал и не предам никогда. То обвинение, за которое меня осудили, не принесло никакого ущерба государству, и суд признал это в приговоре, что ущерб интересам Российской Федерации нанесен не был. Прошу применить в отношении меня акт о помиловании и освободить от дальнейшего отбывания наказания и позволить оставшуюся жизнь провести в кругу моих родных, помогать им по мере сил, хочется выдать замуж моих дочерей и растить будущих внуков», - говорится в ходатайстве о помиловании Парпулова, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".