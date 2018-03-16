Автомобиль скорой помощи. Фото: Максим Тишин / Югополис

16 марта 2018, 13:14

Ставропольский фельдшер заподозрен в гибели пациента

Фельдшер скорой медицинской помощи в Ставрополе не госпитализировал мужчину, после чего тот скончался, сообщили следователи.

По данным следствия, 11 июля 2016 года фельдшер скорой помощи, прибывший к 55-летнему пациенту по вызову, поставил ему диагноз и назначил таблетки. Вечером того же дня мужчина впал в кому и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где скончался. Согласно заключению экспертов, гибель мужчины можно было предотвратить при условии его своевременной транспортировки в больницу, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

В отношении фельдшера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале врач ставропольского диспансера была заподозрена в гибели пациентки. По версии следствия, врач несвоевременно поставила правильный диагноз и не назначила необходимую терапию.

Примечание:

"Сотрудница ставропольской полиции осуждена по делу о смерти пенсионера", "Дело о гибели на аттракционе в Ставрополье передано в суд", "Следствие нашло состав преступления в смерти роженицы в Ставрополе".

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