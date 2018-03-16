Васильев пообещал дагестанским застройщикам амнистию

16 марта 2018, 01:30

Руководители строительных компаний должны исправить архитектурный облик Махачкалы и начать работать в правовом поле, заявил 15 марта врио главы Дагестана Владимир Васильев. Злоупотребления чиновников в строительной сфере будут расследоваться, заверил он.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта Владимир Васильев рассказал, что врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск. В доме и рабочем кабинете Казибекова 27 февраля прошли обыски, силовики планировали его задержание, но не нашли его.

Говоря о розыске Казибекова, врио главы Дагестана напомнил, что строительный бизнес в республике в основном находится в тени и большинство сотрудников работают в этой сфере неофициально.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 15 марта встретился с дагестанскими застройщиками и раскритиковал результаты их работы. При этом Васильев пообещал "второй шанс" и "своего рода амнистию" застройщикам, которые готовы исправить ошибки и "вернуться в правовое поле.

За несколько часов до этой встречи Васильев проводил выездное заседание Совбеза Дагестана в Буйнакске и кратко затронул вопросы многоэтажного строительства, указав, что «так, как строили раньше, строить опасно», привело его слова РИА "Дагестан".

В ходе встречи Васильев указал на застройку Махачкалы как на пример плохой работы застройщиков. Власти намерены создать жителям Дагестана и в частности Махачкалы достойные условия жизни, и застройщики должны принять в этом участие, заявил он.

«Вы будете гордиться, что этот дом построили вы, ваши дети будут гордиться. А сейчас посмотрите, что из себя представляет Махачкала? Кто готов сказать: "Я доволен этим"? Проедьте, посмотрите по городу, поговорите с гостями. В какое состояние вы превратили город?», - процитировало слова Васильева 15 марта издание "Махачкалинские известия".

Главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов был арестован в начале февраля и заподозрен в халатности. По версии следствия, он допустил хаотичную застройку и порчу облика Махачкалы, а также выдал более десятка незаконных разрешений на строительство. Аресту Гитинова предшествовала критика со стороны Владимира Васильева - врио главы Дагестана, в частности, пригрозил махачкалинским чиновникам отставками из-за точечной застройки.

Васильев призвал застройщиков "поправлять ситуацию", отметив, что к решению проблемы в строительной сфере "решено привлекать местные кадры". Руководители строительных компаний заявили, что готовы содействовать работе властей, а Васильев, в свою очередь, напомнил о борьбе с коррупцией.

«Это не обычный стиль работы, это своего рода амнистия для тех, кто начнет сейчас работать в правовом поле. Мы берем на себя обязательства, что вопросы коррупции в отношении вас, вымогательства или какие-то иные злоупотребления не будут безнаказанны», – пообещал он.

Васильев также отметил, что власти готовы пойти навстречу застройщикам и создать специальную комиссию, которая займется вопросами узаконивания построенных без разрешения многоквартирных домов. В комиссию войдут представители властей, строительных компаний и люди, купившие квартиры в проблемных домах, указал он.

"Если мы будем услышаны, мы будем создавать специальную комиссию по разрешению вопросов, связанных с постановкой на учет и вводом в эксплуатацию построенных без разрешений многоквартирных домов", - процитировал слова Васильева 15 марта "Интерфакс".

Васильев обозначил угрозу для сотни руководителей

15 марта врио главы Дагестана также напомнил о проходившей в Дагестане с января прокурорской проверке. По словам Васильева, ее итогам стали материалы о различных нарушениях более чем 100 руководителей органов власти Дагестана.

"Сейчас у меня есть материал на минимум на 100 руководителей о различных нарушениях определенных требований. Ранее собрали огромное количество материалов, которые мы тоже сейчас рассматриваем - сотни", - процитировало слова Васильева ТАСС.

При этом Васильев подчеркнул, что "не стоит задача всех посадить", отметил "Интерфакс".

На заседании коллегии МВД Дагестана 15 января Васильев сообщил, что к нему поступают сигналы о незаконной точечной застройке, а 17 января, когда в Дагестан прибыли с проверкой сотрудники Генпрокуратуры, Васильев сообщил, что проверка коснется, в частности, "выделения земель под застройку, особенно в Махачкале".

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля источники сообщили, что ФСБ имеет материалы о нарушениях и злоупотреблениях дагестанских чиновников , в том числе в сфере строительства и реконструкции зданий и объектов инфраструктуры. Материалов достаточно для возбуждения еще ряда уголовных дел, отметили источники.