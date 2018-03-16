Минюст Армении оказался в эпицентре скандала после телесюжета о женской тюрьме

16 марта 2018, 00:53

Упреки, высказанные министром юстиции в адрес Общественной телекомпании Армении из-за скандального сюжета о женской колонии, не спасли ведомство от критики. Именно Минюст позволил госканалу снять унизительное для осужденных видео, считают правозащитники и журналисты.

Приуроченный к 8 марта репортаж из женской колонии вышел в эфире Общественной телекомпании Армении "1-й канал" 10 марта в развлекательном шоу "Хороший вечер" (аналог российской передачи "Субботний вечер с Иваном Ургантом." - Прим. "Кавказский узел"). Видеоматериал журналистки Арус Тигранян из женской колонии начинался с ее рассуждений о том, что именно она "должна осветить праздник в тюремных застенках".

Журналистка задавала семерым осужденным женщинам вопросы о том, какую одежду предпочтительно надеть 8 марта, о любви с первого взгляда, о мужском идеале и о том, есть ли в тюрьме привлекательные надсмотрщики. Ответы заключенных в передаче сопровождались закадровым смехом, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

За четыре дня видео в Facebook просмотрели около 120 тысяч пользователей, но вечером 14 марта программа была удалена с сайта Общественной телекомпании Армении, ее Youtube-канала и со страницы в Facebook.

Удалению видео с сайта канала и его страниц в соцсетях предшествовала критика со стороны министра юстиции Армении Давида Арутюняна - днем 14 марта глава Минюста назвал репортаж из женской колонии неприемлемым и пообещал обсудить его с руководством телекомпании. "Это не первое упущение, допущенное телеканалом", - заявил глава Минюста на брифинге, не уточнив, какие упущения имели место ранее.

Арутюнян также назвал обоснованными препятствия для посещения журналистами уголовно-исправительных учреждений. "В 2000-х годах число журналистов было ограничено, а сегодня открывают [какой-нибудь] сайт, вешают пресс-карту, представляясь журналистом онлайн-издания, и просят разрешения на пропуск в уголовно-исправительное учреждение. Но тюрьмы и колонии – не зона отдыха, это особая режимная зона, требующая особого отношения", - заявил министр юстиции.

Правозащитники осудили дискриминацию женщин-заключенных



Развлекательный сюжет о женской колонии осудила Группа по мониторингу в пенитенциарных учреждениях и органах Минюста Армении. Репортаж Общественного телевидения нарушает права человека и положения конвенции ООН "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", отметили правозащитники.

"В репортаже открыто насмехаются над осужденными женщинами, которые находятся в уязвимом положении. Кроме того, репортаж подготовлен с нарушением журналистской этики", - говорится в заявлении организации.

Группа по мониторингу в пенитенциарных учреждениях потребовала от руководства телекомпании извинений перед участницами съемок и их родными, а от Минюста Армении - разъяснений о том, на каком основании была разрешена съемка сюжета в женской колонии, изучили ли намерения и цели съемочной группы представители ведомства.

Проблема социализации и реабилитации осужденных женщин в армянском обществе стоит очень остро, такие женщины подвергаются дискриминации, указала правозащитница, член Группы по мониторингу в пенитенциарных учреждениях Зара Ованнисян.

"К осужденным женщинам относятся хуже, чем к мужчинам, женщины-заключенные отвергнуты и обществом, и семьей. От них часто отказываются и отворачиваются их родственники, тогда как заключенному-мужчине родственники несут передачи, ждут свиданий. Такая телепрограмма делает осужденных женщин уязвимыми, они рискуют быть заклейменными", - отметила она.

Правозащитница также выразила недоумение, что Минюст разрешил съемочной группе развлекательной программы съемку в женской колонии. "Даже наша группа с трудом получает мандаты на мониторинг, а журналистам препятствуют и отказывают. Как смогла съемочная группа программы, тем более развлекательной, получить разрешение? Тюрьма - не место для юмора", - подчеркнула Ованнисян.

Снятый в колонии телевизионный сюжет ущемляет достоинство женщин-заключенных и является проявлением дискриминации, заявил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

"Это наглый и циничный репортаж, нарушающий право на неприкосновенность личной жизни. Вряд ли заключенные знали, что станут объектом насмехательств", - сказал Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник также отметил, что представители независимых СМИ систематически получают отказы в пропуске на территорию колоний, а съемочная группа государственного канала беспрепятственно получила разрешение. "В очередной раз можно убедиться, что государственный телеканал - отнюдь не "общественный", а защищает интересы власти", - подчеркнул правозащитник.

Журналисты рассказали о практике отказов в посещении тюрем

Журналист онлайн-издания Hetq.am Гриша Баласанян подтвердил, что получить разрешение на съемку в уголовно-исправительном учреждении практически невозможно. "Больше года Минюст Армении и уголовно-исполнительное управление отказываются предоставить разрешение на съемку в УИУ "Больница для осужденных". Ограничиваются каждый раз одним и тем же ответом – перегруженностью и препятствием, которое будет создано работе тюремной больницы", - сообщил Баласанян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, сотрудники Минюста искусственно чинят препятствия независимым СМИ, чтобы проблемы пенитенциарной системы не стали достоянием общественности.

"Меня как журналиста интересует, каким медицинским оборудованием оснащена тюремная больница, каков уровень обслуживания и условий содержания больных, так как часто поступают жалобы от заключенных и их адвокатов на условия содержания и отсутствие медицинского обслуживания. Минюст сам должен быть заинтересован развеять сомнения. Они ограничиваются устным опровержением, но как только дело доходит до опровержения фактами, отказывают. Получается, что адвокаты говорят правду", - подчеркнул Баласанян.

Мотивировка отказа уголовно-исполнительного управления в съемке на территории тюрем стандартна для всех средств массовой информации, заявила главный редактор газеты "Грапарак" Армине Оганян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Оганян, редакция запросила разрешение на съемку в Нубарашенской тюрьме, в частности, в библиотеке, столовой и в камерах, однако получила отказ. Журналисты обратились в офис омбудсмена.

"В своем заключении омбудсмен указал на незаконный характер отказа управления, но это ничего не изменило. СМИ продолжают получать отказы с одинаковым содержанием", - сказала Армине Оганян, не исключив, что издание обжалует отказ в суде.

Главред раскритиковала замечание министра юстиции, назвавшего правомерным ограничения на пропуск журналистов в тюрьмы и колонии.

"Это нелепость, когда министр приводит в пример какой-то непонятный условный сайт. Разве Минюст не мониторит прессу, или не знает о газетах "Грапарак" и "Айкакан Жаманак"? Было бы понятно, если бы отказали какому-то новому сайту, но почему отказали Hetq.am? Отказы укладываются в политику властей максимально ограничить доступ общественности к информации", - подчеркнула Оганян.

Госструктуры очень избирательны в выдаче разрешений средствам массовой информации, такая практика деления журналистов "на своих и чужих" недопустима и является неприкрытым нарушением свободы слова, заявил глава Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян корреспонденту "Кавказского узла".

"Понятно, что провластному телеканалу, который называют рупором президентской администрации, легче получить разрешение, чем журналистам-расследователям или изданиям оппозиционной направленности", - подчеркнул Меликян.

Правозащитник отметил, что в Армении отсутствуют законодательные нормы, регулирующие удаление из интернета оскорбительного контента, однако введение таких норм может повлечь злоупотребления и негативно сказаться на свободе слова.

"Это может развязать руки тем, кто хочет удалить из соцсетей материалы со скандальными расследованиями или критические публикации. Это палка о двух концах, надо подумать, к чему это может привести", - добавил Ашот Меликян.

Пользователи Facebook раскритиковали насмешки над заключенными



Комментируя ныне удаленную из Facebook видеозапись программы, пользователи соцсети призвали руководство телекомпании пересмотреть критерии качества передач. "Я как налогоплательщик, на деньги которого содержится телеканал, не желаю содействовать распространению пошлости государственным телевидением", - написал Яша Соломонян.

Другой пользователь предложил главе Минюста обсудить вопрос отставки ответственных лиц. "Профессиональным журналистам вы, как правило, не разрешаете пропуск в УИУ, в отличие от тех, кто делает программу, высмеивающую и унижающую людей", - отметил Арман Гарибян.

Анатолий Черняев назвал недопустимым издевательство над женщинами-заключенными. "Канал должен понести ответственность за допуск к эфиру этого мусора. В противном случае в следующий раз мы станем свидетелями насмешек над детьми из детдома, больными в медцентре и умершими на кладбище", - написал он.

"Над этим работала целая команда, и это одобрили для выпуска в эфир? Мир прогрессирует, а мы катимся назад", - посетовала Армине Олеян. Выпускать подобные программы в эфир подло и стыдно, указали в своих комментариях Татевик Лазарян и Микаел Хачатрян.