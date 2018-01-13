13 января 2018, 20:18

Правозащитники раскритиковали Минюст Армении за высокую смертность в тюрьмах

Высокие показатели смертности из-за болезней в пенитенциарных учреждениях Армении говорят о плохом медобслуживании заключенных и антигуманной политике властей в этой области, указали правозащитники Артур Сакунц и Айкуи Арутюнян.

За прошедшие восемь лет в армянских тюрьмах и колониях умерли 228 заключенных, 194 из них скончались вследствие заболеваний. Только в 2017 году в пенитенциарных учреждениях Армении скончались 17 заключенных, в том числе 14 из-за болезней, сообщило 9 января уголовно-исполнительное управление Минюста Армении.

По информации ведомства, наибольшее число смертей - 38 случаев, в том числе 34 смерти вследствие болезней - зафиксировано в 2014 году. В 2017 году снизилось число самоубийств - было зафиксировано два случая суицида против семи случаев в 2016 году.

В другом сообщении, распространенном 12 января, Минюст Армении рапортовал об увеличении в 2017 году числа заключенных, получивших стационарное лечение – 858 человек против 779 в 2016 году. «В городских больницах прошли медобследование и получили медпомощь 1 981 арестант против 1 232 в 2016 году. В прошлом году направление в УИУ «Больница для осужденных» получили 462 заключенных против 455 в 2016 году. В тюремной больнице был прооперирован 51 арестант», - говорится в сообщении Минюста.

От дальнейшего отбывания наказания из-за болезни в 2017 году были освобождены девять заключенных, добавили в ведомстве.

По данным наблюдательной группы по мониторингу в пенитенциарных учреждениях и органах Минюста Армении, с 2011 по 2016 год в армянских тюрьмах произошло 25 случаев самоубийства заключенных: по семь суицидов в 2011 и 2016 годах, по три в 2012, 2014 и 2015 годах, а также два случая в 2013 году.

Высокие показатели смертности заключенных из-за болезней связаны с «максимальными» критериями заболеваний, указанных в правительственном постановлении № 825 - перечне болезней, дающих право на досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания, заявил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Сакунца, эти критерии позволяют освободить заключенного, «когда он уже находится на грани смерти», а зачастую тяжелобольные заключенные даже не успевают освободиться. Правозащитник настаивает, что критерии болезней должны быть смягчены, чтобы люди получили возможность лечиться на свободе еще при начальной стадии тяжелого заболевания.

«Этот перечень далеко не гуманный. Например сложность болезни сердца в нем указана такая, при которой больной долго не живет. Зачем позволять болезни прогрессировать, зачем при раке ждать последней стадии? Есть пример Согомона Кочаряна, который после досрочного освобождения прожил всего полмесяца на свободе, и то прикованный к больничной койке», - подчеркнул Сакунц.

Согомон Кочарян стал первым в Армении осужденным на пожизненный срок, которого суд освободил от дальнейшего отбывания наказания. Вскоре после освобождения он скончался от быстро прогрессирующего онкологического заболевания.

Правозащитник усомнился в том, что снижение показателей смертности в сравнении с 2016 годом «является следствием хорошей работы Минюста». Показатели смертности из-за болезни свидетельствуют о плохом качестве медобслуживания в пенитенциарных учреждениях, уверен он. «Какой-либо логики в этих цифрах нет. Чтобы понять логику, нужно изучить каждый случай в отдельности, насколько вовремя было начато лечение», - пояснил Сакунц.

Председатель общественной организации «Защита прав без границ», правозащитница Айкуи Арутюнян обратила внимание, что Минюст публикует «голую» статистику, без итогов расследования причин, повлекших смерть заключенных. По ее словам, наблюдательной группе по мониторингу в пенитенциарных учреждениях отказывают в доступе к файлам расследования.

«Тюремная администрация фиксирует смерть, а расследование проводится уже вне тюрем. Неизвестно, во скольких случаях смерть стала результатом халатности сотрудника тюрьмы и понес ли кто-то наказание. В расследовании случаев смерти из-за болезней нет прозрачности, и пока этот подход не будет пересмотрен, смертность из-за болезней останется высокой», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

При полном отсутствии гражданского контроля власти попытаются и вовсе скрыть статистику смертности среди заключенных, считает Арутюнян. По мнению правозащитницы, властям выгодно освободить смертельно больного заключенного, чтобы «не портить статистику», но в вопросе лишения свободы как меры наказания политика властей неизменна.

«Даже на этапе предварительного следствия показатели арестов превышают 90%. Чтобы оставаться верным своим традициям, власти предпочтут оставить тяжелобольного под стражей, нежели создать прецедент, освободив его», - подчеркнула Айкуи Арутюнян.

Публикация статистики обусловлена желанием Минюста показать европейским партнерам «эффективность проделанной работы», полагает она.

«При поддержке Совета Европы реализуется программа защиты права заключенных на качественное медобслуживание. Акцентируя внимание на сравнительном снижении смертности, власти пытаются связать свой успех, но он будет кратковременным. Все реформы сойдут на нет, пока государство не осознает всю ответственность за жизнь и здоровье узника», - заключила Арутюнян.

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"