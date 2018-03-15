На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

15 марта 2018, 14:20

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в недопуске наблюдателей ОБСЕ на передовую

Представители миссии ОБСЕ, осуществившие сегодня мониторинг на линии соприкосновения войск, не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, сообщили стороны карабахского конфликта. Азербайджанская сторона не вывела наблюдателей на свои передовые рубежи, заявило МИД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Так, сегодня Азербайджан заявил о 96 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 87 обстрелах. При этом 10 марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю, с 4 по 10 марта.

"15 марта миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил юго-восточнее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции", - цитирует сообщение МИД Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла".

Мониторинг не зафиксировал нарушений режима прекращения огня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МИД Нагорного Карабаха.

О том, что мониторинг, проведенный сегодня ОБСЕ, завершился без инцидентов, заявило и Минобороны Азербайджана.

"Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 15 марта на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Физулинского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов", - отмечается в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным на 14.20 мск, на сайте Минобороны Азербайджана нет реакции на заявление МИД Нагорного Карабаха.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан усмотрел в визите Саакяна в США угрозу переговорам по Нагорному Карабаху", "Нагорный Карабах начал танковые стрельбы на фоне учений Азербайджана", "Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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