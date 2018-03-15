Азербайджан обвинил Армению в 96 обстрелах

15 марта 2018, 12:12

Вооруженные силы Армении 96 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия в зоне конфликта, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

По его данным, в число обстрелянных попали позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Мосесгех и Красносельск, а также со стороны карабахских сел и безымянных высот в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском и Геранбойском районах, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 12.12 мск 15 марта не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Азербайджан заявил о 87 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 89 обстрелах.10 марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю, с 4 по 10 марта.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".