Ростовчане одобрили ужесточение наказания за ложные сообщения о бомбах

15 марта 2018, 10:32

Информация о минировании школ в Ростове-на-Дону вынудила 5 марта некоторых местных жителей поменять привычный график. Ложные сообщения о бомбах дестабилизируют ситуацию перед выборами, считают директор Института прав человека Камилжан Каландаров и координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта все школьники в Ростове-на-Дону были отпущены домой в связи с информацией о минировании нескольких школ. Бомбы найдены не были, а 7 марта стало известно о задержании 22-летнего ростовчанина, подозреваемого в ложном сообщении о минировании. По предварительным данным, он находился в состоянии токсического опьянения.

Задержанный 22-летний мужчина ранее уже был судим за кражу, сообщил 14 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-центра ГУ МВД по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы", - уточнил он.

Мать ростовского первоклассника Наталья рассказала, что скептически воспринимает сообщения о минировании. "В начале 90-х, когда я ещё училась в старших классах, такие звонки тоже были. Звонивших обычно находили, и всегда это были ученики школы, которые не хотели писать какую-нибудь контрольную. Так что я скептически отношусь к "телефонному терроризму", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Иной точки зрения придерживается жительница Ростова-на-Дону Анна Миронова. "Я в то утро бросила работу, вернулась к школе. Если вдруг продолжится - пожалуй, задумаюсь о домашнем обучении", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Отец ростовского школьника Александр Ермолаев, по его словам, к эвакуации из-за сообщений о минировании относится "нормально". "Полиция и учителя работают, на мой взгляд, бояться здесь нечего. Вероятно, стоит ещё повысить наказание за подобные выходки, чтобы неповадно было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

20 декабря 2017 года Госдума увеличила вдвое, с 5 до 10 лет лишения свободы, максимальное наказание за ложное сообщение о минировании. Поправки в Уголовный кодекс были приняты в связи с тем, что в сентябре и ноябре 2017 года проходила массовая эвакуация людей после анонимных звонков в Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани, Нальчике, Владикавказе, Краснодаре, Махачкале и других городах России. Все сообщения о бомбах оказались ложными.

Каландаров предложил ввести общественное порицание авторов ложных звонков о бомбах

Случаи телефонного терроризма направлены на ослабление бдительности граждан, считает член Общественной палаты России, директор Института прав человека Камилжан Каландаров.

"Это направлено на подрыв доверия граждан к государству, что оно не может гарантировать безопасность людей. Это несомненно усыпляет бдительность людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для борьбы с этим явлением недостаточно лишь ужесточения законодательства, нужно применять и институт общественного порицания, убежден эксперт.

"Нам не сообщают доподлинно о личностях, которые совершают эти поступки, пусть даже в неадекватном состоянии. Но мы должны знать об этом, им должно быть стыдно перед своими соседями, родными, коллегами. Квалификация таких действий как хулиганство является чрезмерно мягкой. Это терроризм, и оценка действий таких людей должна быть соответствующей", - сказал он.

По мнению Каландарова, "определенные силы" могут использовать такие способы запугивания людей для дестабилизации обстановки в преддверии выборов президента страны.

"И это может серьезным образом сказаться на явке избирателей, люди просто будут в страхе и не будут идти на избирательные участки. Сейчас осталось совсем немного времени до выборов, и органам, и обществу нужно приложить максимум усилий, чтобы избежать таких провокаций и предотвратить эту деятельность", - сказал он.

Во всех регионах России полицейские переведены на усиленный вариант несения службы накануне выборов президента, сообщил 14 марта "Кавказскому узлу" представитель МВД по Чечне. В самой республике с сегодняшнего дня решено взять под круглосуточную охрану все избирательные участки. С информацией о кандидатах в президенты России можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".

Амелина: сообщения о минировании дестабилизируют ситуацию в регионах

Распространение "панических слухов" о минировании имеет целью дестабилизировать ситуацию в стране, считает координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина.

"Если проследить за методами вирусного распространения "предупреждений о готовящихся терактах", охвативших некоторые регионы страны, становится очевидно, что эти механизмы должны быть как можно скорее уничтожены. Пока они только тестируются, и можно сказать, что испытания пройдены на "пятерку", но конечная цель анонимного нагнетания истерики и страхов - дестабилизация ситуации в тех или иных регионах России", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Практику "телефонного террора" Амелина назвала "расшатывающей" общественно-политическую ситуацию в стране. "Несколько удивляюсь, что в преддверии президентских выборов таких инцидентов относительно немного. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы работают хорошо", - пояснила Яна Амелина.

По мнению эксперта, противодействием "телефонному терроризму" должно стать и усиление контроля со стороны государства, и "активная пропагандистская работа с населением" о реальном положении дел в вопросах безопасности.