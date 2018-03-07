Житель Ростова-на-Дону задержан за ложное сообщение о минировании

07 марта 2018, 09:08

Полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании школ в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта ученики школы в Ростове-на-Дону были эвакуированы после сообщения о подозрительном предмете. Позже мэрия уточнила, что всех ростовских школьников отпустили домой в связи с проверкой информации о минировании нескольких образовательных учреждений. В тот же день МВД рапортовало, что подозрительных предметов в школах Ростова-на-Дону не обнаружено.

Сотрудники полиции задержали 22-летнего ростовчанина, подозреваемого в ложном сообщении о минировании, на улице Маркова в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, он находился в состоянии токсического опьянения. В отношении задержанного возбудили дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.