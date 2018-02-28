Дворник в Ростове-на-Дону пострадал при взрыве

28 февраля 2018, 04:13

В руках у дворника взорвался найденный им пакет, 36-летний мужчина госпитализирован с ампутацией кисти и четырех пальцев на другой руке.

Инцидент произошел 27 февраля на проспекте Королева.

Мужчина во время работы обнаружил в мусорном баке пакет, который привлек его внимание. Когда он взял его в руки, раздался взрыв, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет 161.ru.

В пакете находилось самодельное взрывное устройство, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах пишет издание Donday.

По данным издания, мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), ему ампутировали правую кисть и четыре пальца на левой руке. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Версии о происхождении взрывного устройства пока не озвучено, на сайте Главного управления МВД по Ростовской области по данным на 4.09 мск информации о взрыве нет.

"Кавказский узел" сообщал об инциденте со взрывом самодельного взрывного устройства рядом со школой в Ростове-на-Дону 6 апреля 2017 года. Сторож, который поднял с земли предмет, похожий на фонарик, получил серьезные ранения. Подозреваемый в организации взрыва Эдуард Шарапов был задержан 7 апреля. Следствие утверждало, что обвиняемый объяснил свои действия неприязнью к пострадавшему и ревностью к женщине. В зоде процесса Шарапов признал свою вину частично. 21 декабря 2017 года суд приговорил Шарапова к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 150 тысяч рублей.