Альберт Хамхоев переведен под домашний арест

14 марта 2018, 02:53

Магасский районный суд отказался удовлетворить ходатайство следствия, просившего продлить меру пресечения 25-летнему Альберту Хамхоеву, задержанному после нападения на боевиков на пост Яндаре.

Как сообщал "Кавказский узел", житель села Яндаре Назрановского района Альберт Хамхоев был задержан 14 ноября 2017 года по подозрению в хранении оружия (ст. 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)". 15 депутатов местного самоуправления села Яндаре в Ингушетии подписали ходатайство с просьбой отпустить Альберта Хамхоева под домашний арест, однако суд в Магасе отказался это сделать.

Альберт Хамхоев был задержан после нападения боевиков на пост ДПС в Ингушетии, произошедшего 5 ноября 2017 года. Во время нападения один из боевиков совершил самоподрыв, остальные устроили перестрелку с силовиками. В результате нападения погибли двое полицейских. НАК сообщил о двух убитых боевиках. Отец Альберта рассказал, что его сын был знаком с убитым в Яндаре Магомедом Мурзабековым. Сам Хамхоев был в день нападения на спортивных сборах в Москве и вернулся в республику только 9 ноября. После задержания он сообщил, что подвергся пыткам. Омбудсмен Ингушетии Джамбулат Оздоев, посетивший Хамхоева в СИЗО, подтвердил, что на теле Альберта видны многочисленные следы физического насилия. 28 января стало известно, что возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в отношении Альберта Хамхоева.

На заседании суда, состоявшемся 13 марта, дознаватель МВД России по Назрановскому району выступил с очередным ходатайством продлить срок содержания под стражей Альберту Хамхоеву еще на один месяц. Он мотивировал свою просьбу тем, что по делу необходимо провести ознакомление с данными компакт-диска и провести ознакомление обвиняемого и адвоката с данными экспертизы, рассказал адвокат. «То есть никаких существенных оснований для того, чтобы продлевать содержание под стражей моего подзащитного не было», - сказал адвокат Хамхоева Джабраил Куриев.

Он пояснил, что прокурор поддержал ходатайство дознавателя о продлении содержания под стражей Хамхоева еще на один месяц.

Сам Джабраил Куриев в судебном заседании сослался на статью 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Право на свободу и личную неприкосновенность). "Каждый задержанный или заключенный под стражу... незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд", - говорится, в частности, в статье.

«В контексте статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский суд неоднократно указывал на то, что длительность содержания под стражей не может быть обоснована абстрактными причинами. Содержащееся под стражей лицо должно быть незамедлительно освобождено, если у суда нет актуальных и достаточных оснований для заключения под стражу и продления срока содержания под стражей», - сказал Куриев.

В результате Магаский райсуд вынес решение об изменении меры пресечения Альберту Хамхоеву на домашний арест. Как рассказал Куриев, там же, в зале судебного заседания с его подзащитного сняли наручники и он с родными и друзьями отправился домой.

Освобождение Альберта стало неожиданным для его близких.

«Когда с Альберта сняли наручники, и я смогла обнять своего сына – это было такое счастье, видеть его рядом. Сын ни в чем не виновен. Изменение содержание под стражей на домашний арест - это обнадеживает, что следствие разберется, что произошла ошибка и никакой вины на моем сыне нет», - рассказала корреспонденту Аза Хамхоева.

Напомним, что 13 декабря мать Альберта Аза Хамхоева провела несколько одиночных пикетов в Москве, требуя освободить сына. Возле здания Совета Федерации к Азе Хамхоевой подошел один из сенаторов, который попросил женщину написать заявление и прислать в Совет Федерации, пообещав разобраться.

Пребывание в руках силовиков сказалось на здоровье Альберта. «Его пытали, думали таким образом добиться от него признательных показаний. Сейчас на этих людей, которые пытали Альберта заведено уголовное дело, ведется следствие. Я медик, и вижу, что последствия пыток сказались на его здоровье. Ну, ничего, вылечим, дома и стены помогают», - сказала она.

Аза Хамхоева добавила, что Альберту, находящемуся под домашним арестом, запрещено пользоваться телефоном и компьютером.