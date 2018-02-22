Верховный суд Ингушетии оставил Хамхоева под стражей

22 февраля 2018, 19:08

Суд изъял из дела письмо из ЦПЭ, которое стало основанием для продления ареста Альберту Хамхоеву, но оставил его под стражей. Расследование избиения Хамхоева силовиками застопорилось, заявила сегодня защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 депутатов местного самоуправления села Яндаре в Ингушетии подписали ходатайство с просьбой отпустить Альберта Хамхоева под домашний арест, однако суд в Магасе 26 декабря 2017 года отказался это сделать. 12 февраля тот же суд продлил срок содержания Хамхоева под стражей еще на месяц.

На сегодняшнем заседании Верховного суда Ингушетия была оставлена без удовлетворения апелляция защиты о переводе Хамхоева под домашний арест. Продление срока ареста также оставлено в силе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подозреваемого Джамбулат Куриев.

По его словам, основанием для продления ареста в постановлении Магасского суда было указано письмо от Центра по противодействию экстремизму. Сегодня защита потребовала исключить письмо из материалов дела как недопустимое, и Верховный суд удовлетворил ее ходатайство. Основание для продления ареста суд признал недопустимым, но оставил Хамхоева арестованным до 12 марта, подчеркнул адвокат. "Это ненормальное решение с правовой точки зрения. Фактически, наш подзащитный становится заложником ситуации", - заявил Джабраил Куриев.

В письме из ЦПЭ говорится о том, что Альберт Хамхоев, по имеющейся у ведомства информации, является последователем ваххабитского течения ислама, пояснил другой его адвокат Александр Караваев. "При этом в письме не содержится никаких конкретных обвинений, видеоматериалов или свидетельских показаний о том, что Хамхоев – ваххабит. Мера пресечения - просто механизм давления на нашего подзащитного", - считает Караваев.

Альберт Хамхоев, придерживается традиционного ислама, вместе со своими отцом и братом он всегда ходил на пятничную молитву в мечеть селения Яндаре, сказала мать подозреваемого Аза Хамхоева, комментируя письмо из ЦПЭ.

Женщина добавила, что ее сын нуждается в тщательном врачебном осмотре, который не возможен в СИЗО, где для этого нет необходимого медицинского оборудования. "Я хожу на все заседания суда и вижу, что в последнее время моему сыну становится все хуже. Альберт похудел, он сидит ссутулившись, что свидетельствует о том, что его мучают боли в животе", - сказала Аза Хамхоева.

Житель села Яндаре Назрановского района Альберт Хамхоев был задержан силовиками 14 ноября 2017 года по подозрению в хранении оружия. Родственники Хамхоева заявили, что силовики подбросили ему оружие на их глазах, а теперь угрожают членам семьи подозреваемого и пытают его самого. По факту выбивания показаний из Хамхоева 28 января было возбуждено уголовное дело.

По делу о превышении правоохранителями полномочий до сих пор не проводилось никаких следственных мероприятий, кроме опроса Хамхоева и его родственников, заявил адвокат Александр Караваев.

По его словам, к Хамхоеву не допускают нотариуса. Он должен оформить доверенность на правозащитников, которые в рамках уголовного дела по пыткам смогли бы представлять Хамхоева, пояснил Караваев.

По мнению следствия, защита, настаивая на посещении Хамхоева нотариусом, неверно трактует закон, отметил адвокат. "Хотя в УПК говорится, что подзащитный может пользоваться услугами нотариуса в СИЗО, если это не касается имущества, которое может быть арестовано", - пояснил Караваев.

Комментариев от следствия и представителей Верховного суда Ингушетии относительно заявлений адвокатов Хамхоева не поступало.

Напомним, что Альберта Хамхоева задержали после нападения боевиков на пост ДПС в Ингушетии, произошедшего 5 ноября 2017 года. Во время нападения один из боевиков совершил самоподрыв, остальные устроили перестрелку с силовиками. Двое полицейских умерли от ран, полученных при взрыве. НАК сообщил о двух убитых боевиках. Отец Альберта Хамхоева рассказал, что его сын был знаком с убитым в Яндаре Магомедом Мурзабековым.