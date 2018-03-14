Минобразования Кабардино-Балкарии признало проблемы с изучением родных языков

14 марта 2018, 04:51

Министерство образования ответило на обращение деятелей науки и культуры Кабардино-Балкарии по поводу перевода в школах обучения родным языкам на добровольную основу. Необходимо разработать нормы преподавания национальных языков, признало ведомство. В государстве отсутствует продуманная стратегия преподавания национальных языков, прокомментировала позицию чиновников доктор филологических наук Мадина Хакуашева. Проблему с преподавание языков в школах нужно вынести на обсуждение общественности, считает правозащитник Валерий Хатажуков.

Как писал "Кавказский узел", председатель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков опубликовал 20 января на сайте организации обращение к главе республики Юрию Кокову, в котором рассказал о том, что представители администрации одной из школ Нальчика раздали учащимся 10-11 классов анкеты, в которых содержалось заявление о добровольном отказе от изучения родных языков и литературы. Под обращением стоят подписи 80 ученых и общественных деятелей, которые выступили "против любых инициатив, направленных на управляемое нивелирование национальных языков".

в декабре 2017 года на базе Кабардино-Балкарского университета состоялся научно-практический семинар учителей кабардинского языка и литературы, на котором они выразили обеспокоенность в связи с сокращением количества часов родного языка в школе.

13 марта Министерство образования и науки Кабардино-Балкарии ответило на обращение представителей общественности к главе республики о переводе обучения в школах кабардинскому и балкарскому языку на добровольную основу. По данным на 04.00 14 марта под обращением стоит 81 подпись.

«Министерство осознает актуальность и остроту вопроса, признает наличие проблем в области преподавания родных языков», - говорится в ответе Министерства образования и науки Кабардино-Балкарии за подписью заместителя министра Ирины Шонтуковой.

В письме сказано, что, в частности, речь идет о сокращении сферы их функционирования и общем резком снижении речевой культуры населения.

«Следует отметить и существенные недостатки в разработке норм кабардинского и балкарского литературных языков, не отвечающих потребностям современного общества: фактически не разработана терминология для ведения деловой корреспонденции и делопроизводства на кабардинском и балкарском языках, отсутствуют компьютерные технологии, позволяющие интегрировать кабардинский и балкарские языки в современные информационные системы», - говорится в письме.

Ирина Шонтукова отметила, что для решения проблем нужны меры государственного характера. В частности, сообщает замминистра, в настоящее время Министерство образования и науки готовит проект программы по сохранения и развитию национальных языков и готово рассмотреть предложения педагогического и научного сообщества.

Заместитель министра также отметила в ответе на письмо, что значительную роль в сохранении родного языка, приобщении детей к культурному наследию, духовным ценностям народа могут сыграть семья и общественные организации, нацеленные на сохранение и развитие родных языков.

Школьный план не зависит от прихоти родителей или учеников

Одной из самых серьезных проблем родных языков является отсутствие продуманной стратегии их развития, считает одна из подписантов обращения к главе КБР, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Кабардино-Балкарского института государственных исследований Мадина Хакуашева.

«Поэтому мы начинаем серьезно обсуждать сомнительные положения, которые нам спускают сверху. Так, например, мы спорим относительно того, насколько верны или неверны результаты добровольного выбора родителей и детей в тех же 10-11 классах и прочее. Но мы не задаемся главным вопросом, почему возможен сам выбор. Почему, к примеру, детей и родителей не ставят перед таким выбором – изучать или не изучать иностранный язык? Притом что английский или немецкий – негосударственные языки. Тем не менее, преподавание иностранных языков оказывается вне обсуждения, и их обучение проходит безоговорочно. Но если кабардинский – такой же государственный язык, как русский, то почему ставится сама проблема выбора? И почему проблема выбора стоит только в отношении этого единственного предмета? Мы за безоговорочное преподавание иностранных языков и всех остальных предметов. Но мы против сегрегации родных языков», - заявила Хакуашева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, никогда ранее школьный план не зависел от прихоти родителей и детей и не формировался по их представлению. Поэтому возникает вопрос, кто изобретает возможность такого вопиющего непрофессионального вмешательства в план обучения.

«Мы внимательно изучали положения федерального, республиканского кодекса, а также все пункты закона о языках, и не нашли ни одного упоминания о так называемом добровольном выборе ни со стороны родителей, ни со стороны детей. При всей своей очевидной абсурдности, этот выбор, разумеется, направлен на формирование рукотворной деградации и постепенного нивелирования титульных языков нашей республики, так как для достижения высоких результатов аттестата родители и дети будут избирать путь наименьшего сопротивления. Так было бы в отношении всех других предметов, если бы такой выбор был предоставлен», - считает Хакуашева.

За последние десять лет время на преподавание родных языков существенно сократилось

11 марта еще одно обращение к главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову по вопросу преподавания родных языков направил руководитель Кабардино-Балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков.

За последние десять лет в Кабардино-Балкарии время, выделяемое на преподавание родных языков, существенно сократилось, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор, комментируя обращение, опубликованное на сайте правозащитного центра.

По его словам, были закрыты классы с преподаванием всех предметов на кабардинском и балкарском языках в начальных классах некоторых сельских школ, идет сворачивание обучения родным языкам в дошкольных учебных заведениях.

"Сохранение культурной идентичности кабардинцев и балкарцев, сохранение и развитие родных языков являются важнейшими задачами, стоящими перед органами власти республики", - подчеркнул Хатажуков.

«Мировой опыт показывает, что любой язык обречен, если он не востребован как инструмент, на котором ведётся делопроизводство, не используется в государственных и общественных учреждениях. Кабардинский и балкарский языки являются государственными, однако на практике на них не ведётся никакое делопроизводство. Они не используются во время проведения общественно значимых мероприятий. Область применения родных языков ограничивается бытовой сферой, национальными театрами, газетами, детскими и литературными журналами, радио и телевидением», - отметил Хатажуков в своем обращении.

"Но и эта сфера использования национальных языков неуклонно сокращается", - заявил автор обращения.

В частности, он напомнил о недавнем сокращении периодичности выхода двух государственных республиканских газет на кабардинском и балкарском языках с пяти до трех раз в неделю, а также о сокращении числа передач на родных языках на радио и телевидении и уменьшении тиражей книг национальных авторов.

Напомним, что в начале января стало известно о том, что три республиканские газеты в Кабардино-Балкарии, выходящие на русском, кабардинском и балкарском языках, переведены с пятиразового на трехразовый выпуск. Валерий Хатажуков назвал сокращение количества выпуском национальных газет "ударом по национальным культурам".

«Кроме того, в последние годы в национальную литературу и журналистику, как балкарскую, так и кабардинскую, не приходят молодые авторы, пишущие на родных языках», - сказал Хатажуков.

Правозащитник предлагает создавать и финансировать из бюджета клубы, литературные объединения, где творчески одаренные балкарские и кабардинские дети, пытающиеся писать художественные тексты на родных языках, могли бы развиваться и расти.

По его мнению, следует также разработать и принять республиканскую программу развития родных языков, как это сделали в некоторых других национальных регионах России.

Хатажуков опасается, что сокращение национально-культурных программ может способствовать появлению в кабардино-балкарском обществе радикальных националистических идей.

Правозащитник предложил руководству республики провести обсуждение проблемы с участием представителей общественности, творческой и научной интеллигенций, федеральных и республиканских СМИ.