12 января 2018, 07:45

Газеты Кабардино-Балкарии сократили число выпусков

Три республиканские газеты в Кабардино-Балкарии, выходящие на русском, кабардинском и балкарском языках, переведены на трехразовый выпуск. Ранее они выходили пять раз в неделю. Руководитель Кабардино-Балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков назвал сокращение количества выпусков национальных газет «ударом по национальным культурам».

В Кабардино-Балкарии республиканские газеты «Кабардино-Балкарская правда» (выходит на русском языке), «Адыгэ псалъэ» (выходит на кабардинском языке) и «Заман» (выходит на балкарском языке) с января 2018 года переведены на трехразовый выпуск в неделю. До этого времени они выходили пять раз в неделю.

Снижение периодичности выходов в неделю связано с долгами редакций перед полиграфкомбинатом и отсутствием в бюджете денег для погашения этих долгов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в правительстве республики.

По словам источника в правительстве Кабардино-Балкарии, уменьшение периодичности выхода газет не повлечет за собой сокращение численности сотрудников редакций, штаты останутся прежние.

Кроме того, по словам источника в правительстве республики, ограничение выпусков до трех раз в неделю - мера временная, и когда ситуация в экономике улучшится, периодичность выпуска газет будет увеличена до прежнего количества.

На сайте газеты "Кабардино-Балкарская правда" указано, что тираж периодического издания составляет 4954 экземпляра. Газета издается с 1 июня 1921 года. Главный редактор - Арсен Булатов. Тираж номера выходящей на кабардинском языке газеты "Адыгэ псалъэ" за 11 января указан в количестве 2103 экземпляров. Газета издается с 1921 года. На сайте газеты "Заман", выходящей на балкарском языке, указан тираж в 1550 экземпляров. Главный редактор - Жамал Аттаев.

Сотрудники редакций высказали озабоченность в связи с сокращением периодичности выхода газет, что, по их мнению, повлечет за собой значительное уменьшение гонораров.

«У меня зарплата всего 7 тысяч рублей. Вместе с гонораром в месяц получается 15 с половиной тысяч рублей. Если не будет гонорара, будем работать за гроши», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист одной из газет.

Сокращение выпусков национальных газет – это «удар по национальным культурам», считает руководитель Кабардино-Балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков.

«Национальные газеты – это та ограниченная сфера, где работают национальные языки. С их сокращением сужается сфера применения языка»,- отметил он.

По мнению Хатажукова, в последние годы наблюдается тенденция сокращения уроков родного языка в школах, а сокращение выпуска национальных газет – из этой же области.

Напомним, что в декабре 2017 года на базе Кабардино-Балкарского университета состоялся научно-практический семинар учителей кабардинского языка и литературы, на котором они выразили обеспокоенность в связи с сокращением количества часов родного языка в школе.

«Сейчас вопрос стоит так, что изучение родных языков должно быть делом добровольным. В школах собирают родителей и предлагают им отказаться от изучения родных языков. Этого категорически нельзя допустить», - рассказал Хатажуков.

По мнению правозащитника, Кабардино-Балкария является «формой самоопределения кабардинцев и балкарцев».

«Хочу подчеркнуть, что все жители республики имеют равные права. Но это государственное образование, в рамках которой кабардинцы и балкарцы должны решать свои национально-культурные проблемы, в том числе проблемы сохранения родных языков»,- сказал он.

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"