Ученые потребовали сохранить изучение национальных языков в школах Кабардино-Балкарии

21 января 2018, 06:35

Учеников в ряде школ Кабардино-Балкарии заставляют писать заявления о переводе обучения национальным языкам на добровольную основу. В вопросе изучения национальных языков власти Кабардино-Балкарии действуют по указанию федеральных властей, считает историк Заурбек Кожев. Инициатива отказаться от изучения национальных языков связана с политическими и экономическими аспектами, заявила искусствовед Фатима Хараева. Если общество не окажет сопротивление властям по отказу от изучения национальных языков, они будут потеряны, отметил историк Асланбек Мирзоев.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года на базе Кабардино-Балкарского университета состоялся научно-практический семинар учителей кабардинского языка и литературы, на котором они выразили обеспокоенность в связи с сокращением количества часов родного языка в школе.

Председатель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков опубликовал на сайте организации обращение к главе республики Юрию Кокову "в связи с начавшимися процессами перевода обучения в школах кабардинскому и балкарскому языкам на добровольной основе".

В конце 2017 года представители администрации пригласили учащихся 10-11 классов одной из школ Нальчика, раздали им распечатанные анкеты, в которых содержалось заявление о добровольном отказе от родных языков и литературы, говорится в обращении.

«Внизу каждой анкеты стояла фамилия ученика и родителей. Учеников принудили расписаться за себя и родителей. Учащимся не предложили выбора, тотчас же собрали анкеты, заставив обманным способом отказаться от изучения родных языков и литературы. Высвобожденные часы, по словам представителей администрации, должны быть заменены элективными часами по преподаванию русского языка. Администраторы оправдывали замену, аргументируя тем, что русский язык входит в ЕГЭ, тогда как родные языки не входят», - говорится в обращении, авторы которого попросили главу республики объявить недействительными результаты любого аналогичного «опроса» не только в КБР. Под обращением стоят подписи 32 ученых и общественных деятелей.

Кроме того, как пишут авторы обращения, состоялось собрание с участием всех преподавателей кабардинского и балкарского языков, на котором им сообщили о замене уроков родного языка на уроки краеведения, однако учителя отказались подписывать соответствующие документы.

Авторы обращения выступили с категорическим протестом и попросили руководство республики объявить недействительными результаты "опроса" в школе, а также любого другого аналогичного опроса в школах по всей России.

Местные власти ничего не делают для защиты права народов республики учить свои языки

Местные власти действуют в вопросе изучения национальных языков по указанию федеральных властей, считает кандидат исторических наук, заведующий сектором Средневековой и Новой истории ИГИ КБНЦ РАН Заурбек Кожев.

«Это обычная политика в больших государствах. У властей такой утилитарный подход – одна страна, один язык, одна гражданская нация. Все, что, по их мнению, мешает этому и напоминает, что мы все очень разные, считается вредным и, как минимум, нежелательным. Вся внутренняя политика ведется к тому, чтобы эту мозаику привести к общему знаменателю. Они этим добиваются конструирования политической нации россиян. А национальные языки, по их мнению, мешают этой цели. Любое разнообразие составляет для властей дополнительную проблему», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Заурбек Кожев.

«Это указание сверху из Москвы. Мы помним, что говорил Владимир Путин об изучении русского языка и национальных языков. По его мнению, изучение национальных языков должно быть полностью на добровольной основе и нельзя заставлять изучать их. Получается, можно заставлять учить русский, который не является родным для многих народов России, а в национальных республиках мы не можем заставлять изучать родные языки. Это очень странная политика. Очевидно, что этот тренд задает президент. Но не очень понятно, кто оказывает влияние на президента по этим вопросам», - отметил историк.

В июле 2017 года на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил, что нельзя заставлять людей учить неродной для них язык, как недопустимо и снижать уровень преподавания русского языка. "Изучать эти языки (национальные языки) - гарантированное Конституцией право. Право добровольное", - цитируют президента "Ведомости".

Он выразил сожаление, что на Северном Кавказе население очень пассивно реагирует на эти тенденции.

«Местные власти в целом добровольно не препятствуют изучению родных языков, но они ничего не делают для защиты права народов республики изучать свои родные языки. Они не обладают достаточными ресурсами политического влияния и пониманием того, что это важно. Было бы очень желательно, чтобы представители не только кабардинской и балкарской интеллигенции, но и других народов Северного Кавказа объединили свои усилия и добились защиты права народов на изучение своих языков», - сказал Кожев.

При этом Заурбек Кожев сомневается, что у гражданского общества на Северном Кавказе есть рычаги влияния на власти, так как оно слабое и неорганизованное.

«Единственное, что мы можем, – это поднять проблемы, говорить о них, высказать свое мнение и недовольство происходящим. Ведь количество часов преподавания национальных языков в школе в последние годы постоянно сокращается. Таким же образом сокращается количество абитуриентов на факультет изучения национальных языков в госуниверситете КБР. Количество студентов из года в год все меньше и меньше. Поэтому сейчас уже не хватает учителей родных языков в школах республики», - добавил Кожев.

Решения о политике по национальным языкам принимаются на самом высоком уровне

Инициатива отказаться от обучения национальным языкам связана не только с политическими, но и с экономическими аспектами, считает кандидат искусствоведения, ректор Северокавказского Института Управления Фатима Хараева.

«Есть две причины. Первая – это экономическая: надо было урезать бюджет, и решили сделать это, сократив изучение национальных языков. А вторая причина – это то, что еще с советских времен пытаются изъять изучение национальных языков из образовательного пространства. Сейчас наступила очередная волна этих попыток. Мне сложно судить, какие именно цели преследуются властями. Язык – это первый кирпичик и основа культуры. Если мы знаем, что это так, то вряд об этом не знают в руководстве страны», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Фатима Хараева.

По ее мнению, решения о политике по национальным языкам принимаются на самом высоком уровне, а местные власти придерживаются нейтральной позиции.

«Во всех республиках ведется подобная политика. Люди отлучаются от изучения собственного родного языка. Языковая проблема не очень интересует общественность. Вообще языковая проблема – это проблема элиты. Но не думаю, что может возникнуть какая-то протестная волна из-за этого вопроса. Единственное, что может поменять ситуацию, – это если оставят в покое систему образования и дадут людям возможность изучать родной язык», - отметила она.

Она также назвала еще одну проблему, которая может привести к исчезновению национальных языков.

«Не первый год КБГУ жалуется, что мало абитуриентов на факультет изучения национальных языков. Но страшно представить, что будет, если в школах вообще перестанут изучать национальные языки. Тогда вообще не будет спроса на этот факультет, и последствия такого развития событий самые удручающие – язык будет забыт», - спрогнозировала Фатима Хараева.

Национальные языки могут быть потеряны

Для улучшения ситуации необходимо, чтобы на государственном уровне было осознание того, что существует определенная проблема в политике по национальным языкам, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора Средневековой и Новой истории Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук Асланбек Мирзоев.

«Этот вопрос нельзя перекладывать на общество и говорить, что обучением родным языкам должны заниматься сами родители. Государство – это форма существования нации. КБР входит в состав РФ. Одна из задач государства – это поддержка национальной идентичности», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Асланбек Мирзоев.

По его словам, мировой опыт показал, что интеллектуально ребенок развивается тогда, когда он получает знание на своем родном языке, а со временем, когда он начинает изучать еще и другие языки, его интеллектуальные возможности расширяются.

«Изучение национальных языков сократили и довели до уровня чуть ли не факультатива. Но этого видимо было мало, и сейчас решили добиться изучения родных языков на добровольной основе... Это называется языковой этноцид. Если мы не вернем образование на родном языке хотя бы в начальных классах, мы потеряем наш язык», - отметил он.

Он уверен, что если сейчас общество не окажет сопротивления инициативам властей по отказу от национального языка, то их языки вообще будут потеряны.

По словам Мирзоева, двух часов, выделяемых на изучение национального языка - недостаточно.

«При этом вводится множество предметов, без которых ребенок может обойтись. За счет них и сокращаются часы изучения национальных языков. Знание родного языка – обязательно. Это вне споров», - заключил историк.

В плане изучения национальных языков могут быть полезны IT-технологии

Обучение на национальных языках должно быть полностью восстановлено, считает активист движения «Республика - общее дело» Индира Гузеева.

«Мои дети в школе изучают кабардинский язык, но катастрофически мало часов. Я понимаю, что они кабардинского языка не знают, и предполагаю, что причина – это недостаточное количество часов на изучение национального языка», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Гузеева.

По ее словам, школьные учебники родного языка достаточно неплохие по оформлению, но есть проблемы по их содержанию.

«Я вижу, что в них есть много заимствованных слов, и они очень старого выпуска. Считаю, что необходимо корректировать учебники. Но это не самое страшное. Самая главная проблема в том, что в государственной образовательной программе мало часов уделяется изучению национальных языков, и поэтому школы не находят учителей, которые готовы работать на такие маленькие ставки. Но при этом дефицита специалистов нет, так как КБГУ выпускает достаточное количество учителей», - отметила активистка.

Она отмечает, что для повышения интереса школьников к родным языкам надо использовать современные технологии.

«IT-технологии могли бы быть полезными в этом плане. Ведь наши дети сидят в гаджетах. Например, для изучения кабардинского языка сделано специальное мобильное приложение, которое помогает школьникам делать уроки и переводы. Было бы очень полезно также создать подобное приложение для балкарского языка. Также было бы полезно сделать переводы интересных мультфильмов и фильмов на национальные языки», - уверена Индира Гузеева.

Она добавила, что сохраняя национальный язык, народы сохраняют не только национальную идентичность, но и этнокультурные корни, благодаря которым многонациональная Россия может быть процветающей и успешной.