Сотрудник ростовского МЧС обвинен в мошенничестве на полмиллиона

13 марта 2018, 23:45

Передано в суд дело бывшего сотрудника МЧС, который под видом трат на услуги связи похитил у ведомства в Ростовской области 590 тысяч рублей, сообщило следствие.

По версии правоохранителей, сотрудник министерства ежемесячно с ноября 2013-го по октябрь 2016 года включал в документы об оплате услуг сотовой связи два своих личных номера и номера родных. Эти деньги затем переводились на банковские карты абонентов, говорится в сообщении.

По оценкам следователей, ущерб, причиненный МЧС, составил 590 тысяч рублей. Бывший спасатель обвинен по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Дело направлено в суд, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ростовской области.

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 февраля ростовские предприниматели были обвинены в хищении из бюджета 87 миллионов рублей.