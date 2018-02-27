Уголовное дело. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

27 февраля 2018, 16:18

Ростовские бизнесмены обвинены в хищении 87 миллионов из бюджета

Предприниматели во время строительства коллектора в Ростове-на-Дону использовали низкокачественную трубу и указали ложные сведения в актах выполненных работ, сообщила Генпрокуратура России.

По данным ведомства, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы, направлено в суд.

"По версии следствия, с марта 2011 года по июль 2013 года учредитель одного из акционерных обществ и генеральные директора данного общества совершили хищение свыше 87 млн рублей, выделенных администрацией Ростова-на-Дону на строительство канализационного коллектора. При проведении работ по прокладке коллектора они использовали полипропиленовую трубу, марка которой по цене и качеству значительно ниже стоимости марки трубы, которая должна была применяться при строительстве", - отмечается в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Кроме того, по данным ведомства, один из коммерсантов обвиняется в двух эпизодах хищения 1,9 млн и 838 тысяч рублей, выделенных администрацией Батайска для реконструкции комплекса водопроводных сооружений города.

Комментариев обвиняемых или их представителей по поводу заявления прокуратуры пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2017 года ростовчанин был приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу за хищение бюджетных денег, предназначенных для оплаты перевозки призывников.

Примечание:

"Главбух райотдела полиции Дагестана заподозрена в хищении 30 миллионов", "Директор управляющей компании в Северной Осетии обвинена в растрате", "Ректор вуза в Адыгее осужден на три года за растрату".

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