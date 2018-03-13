Владимир Путин (справа) и Владимир Васильев в Махачкале. 13 марта 2018 г. Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

13 марта 2018, 21:39

Путин в Дагестане поддержал кадровые зачистки Васильева

Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня в Дагестан, указал на высокий уровень безработицы и зависимость республики от дотаций, а также выразил надежды на успех начатой местными властями борьбы с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", после отчета Генпрокуратуры о выявленных в Дагестане коррупционных нарушениях врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что борьба с коррупцией стала для властей республики новым приоритетом после ликвидации вооруженного подполья. 2 марта президент России Владимир Путин пообещал, что начатая в Дагестане борьба с коррупцией не будет свернута после президентских выборов.

Проверки в Дагестане привели к ряду отставок чиновников и уголовных дел. Так, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов с 6 февраля находится под стражей в Москве вместе со своими заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также бывшим министром образования и науки Дагестана Шахабасом Шаховым. Всем четверым вменяется хищение более 100 миллионов из бюджета. Жители Дагестана, оценив положительно кадровые чистки, связали их с предвыборной кампанией Владимира Путина.

Сегодняшний приезд президента России Владимира Путина в Дагестан сопровождался усилением мер безопасности - центральная площадь Махачкалы с утра была оцеплена силами полиции и спецслужб, к ней стянули большое количество бронетехники, а на крышах находились снайперы; за оцепление полицейские пускали только сотрудников правительства республики и администрации Махачкалы, проверяя их документы и сумки. Днем, непосредственно перед приездом Путина, въезды в Махачкалу были закрыты, сообщило издание "Кавказ.Реалии".

Во время совещания в Махачкале Путин указал на социально-экономические проблемы республики, обратив внимание на высокий уровень безработицы, сильную зависимость бюджета Дагестана от федеральных дотаций и большой объем государственного долга.

"Уровень безработицы здесь [в Дагестане] заметно превышает среднероссийский, а уровень зарплат ниже, чем в России в среднем", - процитировало Путина РИА "Новости".

Говоря о коррупции, Путин заметил, что эта проблема не является специфической, с ней сталкиваются все российские регионы. "Есть такая проблема в стране, и Дагестан она тоже не обошла стороной", - сказал он. Вместе с тем секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин выразил поддержку развернутой руководством Дагестана борьбе с коррупцией.

"Глава государства выразил надежду, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике, и пообещал поддержку из федерального центра. Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы - честные люди, болеющие за республику", - процитировал Пескова ТАСС.

На встрече с представителями общественности Путин также кратко затронул проблему коррупции, упомянув о низкой собираемости налогов в Дагестане. В частности, президент напомнил, что в Дагестане действуют более 600 автозаправочных станций, а налоги платят лишь единицы из них. "Но куда-то и кому-то они же платят? Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей!" - привел обращение Путина к жителям Дагестана РБК.

Начальник экономического управления МВД Дагестана Ражидин Эфендиев на совещании в правительстве в декабре заявил, что более 100 из 300 проверенных заправок в Дагестане работали без лицензий. Некоторые заправки после проверок меняли названия и возобновляли работу, отмечается в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Путин особо подчеркнул, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена, отметило дагестанское издание "Черновик".

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Источники сообщили о задержании тезки Абдулатипова из МВД", "Политологи поспорили об отчете Счетной палаты Дагестана", "Следком подтвердил задержание главы Дербентского района".

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