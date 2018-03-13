13 марта 2018, 07:50

Учебные стрельбы артиллеристов прошли на Каспии

Экипаж ракетного корабля "Татарстан" отработал в Каспийском море способы применения корабельного оружия и вернулся в Дагестан, сообщило сегодня Минобороны.

Личный состав ракетного корабля "Татарстан" провел учебные стрельбы, "поразив воздушную, морскую и береговую цели из различных видов вооружения корабля", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Минобороны Вадим Астафьев.

По его словам, артиллеристы провели стрельбы в море с использованием артиллерийских установок АК-630М и АУ АК-176М, а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш", пишет сегодня РИА Новости.

Сейчас флагман Каспийской флотилии вернулся в пункт постоянного базирования в Дагестане, уточняет ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что 5 марта в Астраханской области завершились учения, в ходе которых военнослужащие уничтожили командный пункт условного противника с помощью баллистической ракета комплекса "Искандер-М", сообщило Минобороны.

Примечание:

"Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "450 ракетчиков прошли обучение на полигонах в Астраханской области", "Минобороны анонсировало испытания 80 образцов вооружений на полигоне "Капустин Яр".

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