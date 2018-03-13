Учебные стрельбы артиллеристов прошли на Каспии

13 марта 2018, 07:50

Экипаж ракетного корабля "Татарстан" отработал в Каспийском море способы применения корабельного оружия и вернулся в Дагестан, сообщило сегодня Минобороны.

Личный состав ракетного корабля "Татарстан" провел учебные стрельбы, "поразив воздушную, морскую и береговую цели из различных видов вооружения корабля", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Минобороны Вадим Астафьев.

По его словам, артиллеристы провели стрельбы в море с использованием артиллерийских установок АК-630М и АУ АК-176М, а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш", пишет сегодня РИА Новости.

Сейчас флагман Каспийской флотилии вернулся в пункт постоянного базирования в Дагестане, уточняет ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что 5 марта в Астраханской области завершились учения, в ходе которых военнослужащие уничтожили командный пункт условного противника с помощью баллистической ракета комплекса "Искандер-М", сообщило Минобороны.