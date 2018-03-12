Следствие назвало жителя Ингушетии сирийским боевиком

12 марта 2018, 15:58

Житель Ингушетии подозревается в том, что в 2015 году уехал в Сирию и принимает активное участие в боевых действиях на стороне боевиков, заявило сегодня следствие.

"Кавказский узел" писал об участии жителей Ингушетии в сирийском конфликте на стороне боевиков. По данным МВД республики на январь 2017 года, с начала войны в Сирии около 200 жителей Ингушетии присоединились к ИГ*, четверть из них были убиты, а десять вернулись на родину. В мае 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал дать возможность жителям республики, возвращающимся из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, начать мирную жизнь.

О том, как боевики с Кавказа попадают в Ирак и Сирию, сколько людей из разных регионов там воюет и как подразделения ИГ* действуют на самом Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

В отношении 32-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщил Следственный комитет России.

"По данным следствия, 27 декабря 2014 года подозреваемый уехал в Турецкую Республику, откуда в январе 2015 года переправился на территорию Сирийской Арабской Республики, где добровольно вступил в вооруженную организацию, которая в соответствии законодательством Российской Федерации признана террористической. Находясь в рядах данной организации, мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами к нему и взрывными устройствами, выполняет функции рядового боевика и принимает активное участие в боевых действиях", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии.

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, знакомые и родственники подозреваемого, установлен маршрут его передвижения. "Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркнуло ведомство.

Статья 205.5 УК России предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Комментариев от родственников и представителей подозреваемого по поводу сообщения СКР пока не поступало.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.