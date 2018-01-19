19 января 2018, 20:53

Житель Ингушетии обвинен в причастности к сирийским боевикам

Передано в суд дело жителя села Экажево, который, по мнению следствия, воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Согласно обвинительному заключению, 27-летний житель Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев с января 2015 года воевал в Сирии против правительственных войск. Уже в марте он вернулся в Россию, где хранил и носил с собой самодельное взрывное устройство, "хаттабку". Полицейские обнаружили ее при досмотре Албагачиева в феврале 2017 года, сообщила сегодня республиканская прокуратура.

Албагачиеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 222.1 УК России, дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд, говорится в сообщении ведомства.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 ноября в причастности к боевикам "Исламского государства"* был обвинен житель Ингушетии Адам Муцольгов, который, по данным следствия, продолжает воевать в Сирии.

С новостями о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа можно ознакомиться на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" "Кавказского узла". В "Справочнике" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*" .

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Все убитые во время спецоперации в Ингушетии были жителями Чечни", "Опубликовано видео обстрела здания ФСБ в Малгобеке", "Режим КТО отменен в ингушском селе Пседах".

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