Журнал Forbes Фото https://pixabay.com/ru/форбс-журнал-чтение-бизнес-разжечь-924140/

12 марта 2018, 08:00

Четыре уроженца Дагестана вошли в список самых богатых людей мира

Среди богатейших людей мира в 2017 году, по версии Forbes, выходцы из Дагестана Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Гавриил Юшваев и Зиявудин Магомедов.

Леонид Михельсон в списке самых богатых людей мира в 2017 году, опубликованном Forbes, находится на 64 позиции с состоянием в 18 миллиардов долларов.

20-е место в списке богатейших людей России занял Сулейман Керимов (6,4 миллиарда долларов), 73-е - Гавриил Юшваев (1,4 миллиарда долларов), 79-е - Зиявудин Магомедов (1,2 миллиарда долларов), сообщило 6 марта издание.

Леонид Михельсон родился в Каспийске, Сулейман Керимов – уроженец Дербента, Гавриил Юшваев и Зиявудин Магомедов – выходцы Махачкалы, напомнил 11 марта махачкалинский сайт mkala.org.

"Кавказский узел" писал также, что Сулейман Керимов был задержан во Франции 20 ноября 2017 года и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Керимова отпустили под залог, но ему запрещено покидать Францию, говорится в материале "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Кавказских олигархов "кремлевского списка" Forbes оценил в $51 миллиард", "Более 12 тысяч туристов посетили Чечню на Новый год", "Два уроженца Дагестана арестованы после перестрелки в "Москва-сити".

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