09 января 2018, 10:33

Более 12 тысяч туристов посетили Чечню на Новый год

На новогодней елке в Грозном собралось больше туристов, чем местных жителей, рассказали горожане. Число гостей, прибывших в регион на празднование Нового года, превзошло ожидания, заявили в комитете по туризму.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце 2017 года власти Чечни рапортовали о росте числа туристов в регионе. Комитет по туризму правительства республики прогнозировал, что на новогодние праздники Чечню посетят порядка 8 тысяч туристов.

В комитете по туризму отметили, что "реальные цифры оказались значительно выше ожидаемых".

"В период новогодних праздников республику посетили более 12 тысяч туристов. Особый интерес гости проявили к комплексу высоток "Грозный-сити", спортивно-туристическим комплексам "Нихалоевские водопады" в Шатойском районе и "Кезеной-Ам" - в Веденском, а также к санаторию "Серноводск-Кавказский" в Сунженском районе республики. Большие группы туристов также посещали республиканскую елку в центре города", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представительница комитета по туризму.

В конце 2017 года в комитете по туризму сообщали, что, в частности, стоимость шестидневного новогоднего тура по Чечне составляет 29 900 рублей. В этой сумме значились расходы на проживание и питание, билеты в музеи, экскурсионные поездки, а также банкет и развлекательная программа. Для детей были предусмотрены значительные скидки.

Жители республики рассказали, что группы туристов встречались в Грозном и в новогоднюю ночь, и в первые дни нового года. "Я возил семью на республиканскую елку в "Грозный-сити" в новогоднюю ночь. Людей было очень много. Больше всего меня удивило то, что помимо местных жителей, было немало туристов. В основном это были молодые люди и семейные пары", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Расул.

"Новогоднюю ночь мы провели дома в кругу семьи, а вот 1 января поехали на елку. Самое интересное было в том, что у елки собралось больше туристов, чем местных жителей. Они снимали центр города, одна группа поднялась на высотку и вела фото- и видеосъемку города оттуда. Я говорила с некоторыми туристами. Были приезжие из Ставрополья, Астрахани и даже из Москвы", - рассказала жительница Грозного Зарема.

"Новый год в Грозном был без снега, зато в горах с этим проблем не было. Провели день на базе "Нихалойские водопады". Были и местные, и туристы. Отрадно, что к нам стали ездить гости из других мест, раньше такое и представить было невозможно", - заметил заявил грозненец Ибрагим.

Житель Краснодарского края сказал, что идея провести новогодние праздники в Чечне была спонтанной. "Думали с женой, где провести новогодние каникулы, планировали несколько мест, и в итоге остановились на Чечне. Это было спонтанное решение, но о выборе не пожалели. Здесь очень понравилось, особенно впечатлили горные пейзажи", - сказал мужчина.

В Чечне действуют 18 туристических маршрутов, два из которых – водный и велосипедный - были открыты в июне 2016 года. Водный - это рафтинг (спуск на надувных лодках) по реке Аргун в Итум-Калинском районе, а велосипедный - прогулка по живописному Аргунскому ущелью. Для туристов разработаны также пеший и конный маршруты в Веденском и Чеберлоевском районах и 14 автомобильных маршрутов.

источник: корреспондент "Кавказского узла"