12 человек стали жертвами масштабного ДТП в Грузии

09 марта 2018, 20:18

Один человек погиб и еще одиннадцать пострадали сегодня в тройном ДТП у въезда в Кутаиси.

Столкнулись легковой автомобиль и два микроавтобуса, один из которых пассажирский. Все одиннадцать пострадавших госпитализированы, среди них шестеро детей и беременная женщина.

Двое несовершеннолетних находятся в реанимации. Один из них получил множественные переломы, у другого - сотрясение мозга, со ссылкой на кутаисский Центр интервенционной медицины сообщает KutaisiPost.

Полиция пока не выдвинула версий происшествия. Возбуждено дело по ст. 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека), говорится на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 января шесть человек погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем у въезда в Рикотский тоннель, соединяющий Западную и Восточную Грузию.