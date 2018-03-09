09 марта 2018, 20:18

12 человек стали жертвами масштабного ДТП в Грузии

Один человек погиб и еще одиннадцать пострадали сегодня в тройном ДТП у въезда в Кутаиси.

Столкнулись легковой автомобиль и два микроавтобуса, один из которых пассажирский. Все одиннадцать пострадавших госпитализированы, среди них шестеро детей и беременная женщина.

Двое несовершеннолетних находятся в реанимации. Один из них получил множественные переломы, у другого - сотрясение мозга, со ссылкой на кутаисский Центр интервенционной медицины сообщает KutaisiPost.

Полиция пока не выдвинула версий происшествия. Возбуждено дело по ст. 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека), говорится на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 января шесть человек погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем у въезда в Рикотский тоннель, соединяющий Западную и Восточную Грузию.

Примечание:

"11 человек пострадали в массовом ДТП в Грузии", "Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП на Рикотском перевале Грузии", "Пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 марта 2018, 00:15

09 марта 2018, 23:55

09 марта 2018, 23:16

09 марта 2018, 22:20

09 марта 2018, 21:18

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты