Порты Поти и Батуми закрыты из-за шторма

09 марта 2018, 17:47

Пятибалльный шторм на Черном море парализовал сегодня работу грузинских портов Поти и Батуми.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на черноморском побережье Грузии, в Поти и Кулеви, объявили штормовое предупреждение. Сегодня и 10 марта там ожидается шестибалльный шторм. Предупреждение о сильном ветре объявлено и в столице страны.

В Поти прекращены как прием, так и отправка судов, остановлены работы и в самом порту, сообщил сегодня капитан порта Вахтанг Тавберидзе. "Идет сильный дождь с ветром, сила которого достигает 25 и более метров в секунду. На рейде в море стоят три судна, четыре - в самом порту", - сказал он.

По его словам, гидрографическая служба прогнозирует, что к вечеру шторм усилится до шести баллов, а к утру 10 марта прекратится.

В порту Батуми, который также закрыт из-за шторма, находятся три сухогруза и танкер, в открытом море дрейфует контейнеровоз, рассказал дежурный батумского порта, передает "Интерфакс".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем скорость ветра в Поти составляет 10 м/с, температура воздуха +12 градусов. Ожидается, что в ночь на 10 марта ветер стихнет до 4 м/с. Воздух охладится до +11, осадков не ожидается. В Батуми ветер сегодня дует со скоростью 11 м/с, ночью он стихнет до 6 м/с. Умеренный дождь будет идти и днем, и в ночь на 10 марта. Температура воздуха колебаться не будет и составит +9 градусов.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.