21 января 2018, 15:57

МЧС предупредило о лавиноопасности на Кубани

Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края до вечера 24 января.

"В период с 18:00 (мск) 21 января до 18:00 (мск) 24 января в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно", - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона не выходить в горы в снегопад и непогоду. Туристам, находящимся в горах, следует избегать склонов крутизной более 30 градусов и более 20 градусов без кустарника и деревьев. "При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - сообщается на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Красной Поляне осадков не ожидается, температура +4, ветер скоростью 15 метров в секунду. 22 января температура повысится до +7, скорость ветра также будет достигать 15 м/с. Дождь ожидается 23 января, температура составит + 6, скорость ветра - 12 м/с. 24 января осадки прекратятся, температура будет -5, скорость ветра - до 14 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели сообщили о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии", "Лыжник пропал после схода лавины в горах Карачаево-Черкесии", "Спасатели продлили прогноз о лавиноопасности в СКФО".

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