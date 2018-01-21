Спасатели сообщили о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

21 января 2018, 07:34

Экстренное предупреждение о возможном сходе лавин объявлено в Кабардино-Балкарии до сегодняшнего вечера.



По данным республиканского управления МЧС по Кабардино-Балкарии, лавиноопасно в горах выше 1500 метров.



Предупреждение действует до 18.00 мск 21 января, говорится на сайте ведомства.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня днем в кабардино-балкарском поселке Терскол будет без осадков, температура воздуха - 4 градуса, скорость юго-восточного ветра составляет 17 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6, осадки не ожидаются, ветер ослабнет до 16 метров в секунду. Днем 22 и 23 января осадки также не ожидаются. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные с целью получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.