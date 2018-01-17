17 января 2018, 23:45

Спасатели продлили прогноз о лавиноопасности в СКФО

Опасность схода лавин сохранится до вечера 18 января в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", до вечера 17 января экстренное предупреждение о лавиноопасности действовало в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестане и Чечне.

В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии лавиноопасно в горах выше тысячи метров, в Ингушетии и Чечне предупреждение действует на высотах от полутора тысяч метров, а Дагестане - выше двух тысяч метров, говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии облачно, без осадков, температура воздуха -9 градусов, скорость ветра 10 метров в секунду. Днем 18 января ожидается умеренный дождь. При этом потеплеет до -4, а ветер усилится до 17 метров в секунду. В североосетинском Алагире ночные -2 градуса и ветер скоростью 2 метра в секунду сменятся днем на +11 тепла и ветер 10 метров в секунду. Осадки не прогнозируются. В дагестанском Гунибе также без осадков. Ночью там -4, скорость ветра 5 метров в секунду. Днем +7, ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду.

В Карачаево-Черкесии, в поселке Домбай, ночью -7 и ветер 8 метров в секунду при слабых осадках, днем -1 и 16 метров в секунду при сильных осадках. В ингушском селе Джейрах ночью -6 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. Днем 18 января потеплеет до +3, ветер усилится до 16 метров в секунду. Без осадков. В Итум-Кале, райцентре горного района Чечни, ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха -4 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду, днем +5, ветер 15 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированную туристку", "Спасатель пропал в горах Сочи после схода оползня", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии".

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