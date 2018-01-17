Горный хребет. Фото Нины Зотиной, Юга.ру

17 января 2018, 11:17

Спасатели сообщили о лавиноопасности в горах Чечни

Опасность схода лавин в горах Чечни выше 1500 метров сохранится до сегодняшнего вечера.

"Населению следует воздержаться от выходов и выездов в горы. При возникновении каких-либо внештатных ситуаций необходимо незамедлительно информировать соответствующие службы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ГУ МЧС по Чечне.

По данным ведомства, в течение дня в республике ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. "В целях минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций, на наиболее опасных участках автотрасс и горных дорог выставлены мобильные посты спасателей и пожарных", - сообщили в МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Итум-Кале, райцентре горного района Чечни, осадков не ожидается, температура воздуха +1 градус, ветер скоростью 6 метров в секунду. Вечером также без осадков, температура опустится до -4. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило о лавиноопасности в горах СКФО", "Поиски американского альпиниста возобновлены на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированную туристку".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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