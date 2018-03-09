Белореченская воспитательная колония. © Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

09 марта 2018, 03:49

Выявлены нарушения в работе Белореченской колонии

В ходе проверки прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским выявлены нарушения в Белореченской колонии, в частности, недостаточно ведется воспитательная работа и не обеспечен должный надзор за осужденными.

"Кавказский узел" сообщал ранее, что в ноябре 2015 года сотрудники Белореченской колонии избили новоприбывших заключенных -  шесть из них получили телесные повреждения, а один умер. По итогам проверки были уволены 17 сотрудников колонии. В мае 2017 года Белореченский районный суд вынес приговор по делу о смерти заключенного. Десять сотрудников учреждения получили от 2,5 года до 11 лет лишения свободы. Осужденные назвали приговор суровым, тогда как прокуратура и представители пострадавших сочли его слишком мягким. В октябре 2017 года Краснодарский краевой суд уменьшил сроки наказания для семерых из десяти осужденных.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по краю Виктор Пестов посетили Белореченскую воспитательную колонию для несовершеннолетних.

Проверка выявила ряд нарушение требований закона о порядке отбывания наказания. В частности, выяснилось, что надзор за осужденными обеспечен не в полной мере, имеются недостатки в воспитательной работе и привлечении осужденных к труду, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Прокурор внес представление об устранении нарушений начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю.

Примечание:

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