Член ОНК рассказал об условиях содержания Амирова в колонии

25 января 2018, 18:44

Саид Амиров содержится в общей камере вместе с еще тремя тяжелобольными заключенными, не получая должного ухода и качественной медпомощи, рассказал бывший член ОНК Оренбургской области Тимур Рахматуллин.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2017 года суд отказался освободить из колонии бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова по состоянию здоровья, приняв во внимание заключение тюремных врачей. 23 января адвокат сообщил, что на Амирова в колонии оказывается давление - по словам защитника, сотрудники колонии забрали у Амирова все продукты, в том числе диетические, после отказа подписать бумаги об отсутствии претензий к условиям содержания.

В августе 2015 года суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. Среди других эпизодов Амирову были вменены организация убийства следователя Арсена Гаджибекова и обстрел культурно-развлекательного центра в Каспийске, расцененный как теракт. Верховный суд России подтвердил приговор. По мнению защиты, вынесенное в октябре 2017 года решение ЕСПЧ по жалобе Амирова приравнивает пребывание бывшего чиновника в колонии, где он отбывает наказание, к пытке.

Давление на Саида Амирова в колонии может быть связано со сменой руководства в ИК «Черный дельфин», предположил бывший член ОНК Оренбургской области Тимур Рахматуллин, посещавший бывшего мэра Махачкалы в заключении до июля 2017 года.

Рахматуллин убежден, что колония в принципе не приспособлена для содержания заключенных с такими тяжелыми заболеваниями, как у Амирова.

«Медсанчасть, где находится Амиров, представляет собой общую камеру, разделенную клетками на четыре части, в каждой из частей лежит тяжелобольной заключенный. Все они на виду друг у друга и видно все, вплоть до интимных гигиенических процедур. Квалифицированная врачебная помощь, соответствующая тяжести заболеваний Амирова, отсутствовала, и когда мы там были, имелись трудности с уходом за тяжелобольными. Это делали сами заключенные или специально прикомандированные люди из колонии-поселения рядом с "Черным дельфином"», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во время одного из покушений Саид Амиров получил тяжелое огнестрельное ранение в позвоночник и был парализован. Он является инвалидом-колясочником 1-й группы и вместе с тем страдает рядом серьезных заболеваний, в том числе сахарным диабетом, гепатитом C, артериальным склерозом, гипертонией I степени, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Амирова.



Он полагает, что новое руководство колонии решило решить проблему с жалобами на условия содержания путем давления на жалующихся заключенных.

«Недавно бывший начальник колонии стал работать в УФСИН области, а новый руководитель, вероятно, захотел решить проблемы с жалобами, надавив на жалобщиков. Я в бытность членом ОНК ни разу не получал от Амирова необоснованных жалоб. Саид Джапарович не из тех, кто беспричинно подавал жалобы», - сказал Рахматуллин.

Весь перечень недостатков условий содержания Саида Амирова в колонии сводится к тому, что бывший мэр Махачкалы должен находиться дома или на стационарном лечении, заявил адвокат Саида Амирова Владимир Постанюк корреспонденту "Кавказского узла"

«Существует два решения ЕСПЧ по делу Саида Амирова, его пребывание в тюрьме расценивается как пытка. Он, как минимум, должен находиться в лечебном учреждении, где ему обеспечат соответствующее лечение и уход. Как максимум, его необходимо освободить от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, входящим в перечень правительства», - подчеркнул Постанюк.

Адвокат отметил, что Амиров и его защита много раз заявляли о полной неприемлемости содержания его в колонии. «Во-первых, мы считаем, что Амиров невиновен, а во-вторых, российская правоохранительная система должна выполнить решение ЕСПЧ, касающиеся освобождения Амирова от отбывания наказания по состоянию здоровья», - подытожил защитник.

Бывший мэр Махачкалы даже в заключении сохранил за собой ряд активов и предприятий. Во время уголовного преследования Амирова его семья не утратила влияние в Дагестане, и к моменту вынесения пожизненного приговора активы и бизнес бывшего мэра Махачкалы все еще оставались под контролем его сторонников, хотя поверглись частичному переделу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты в августе 2017 года. Выделенная под проект "Лазурный берег" земля до сих пор принадлежит Амирову, заявил в декабре 2017 года экономический обозреватель издания "Новое дело" Андрей Меламедов.

Материалы о делах против Амирова и судах над ним "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Саид Амиров: из мэрии в СИЗО". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Дело Саида Амирова", а в разделе "Публицистика" - текст выступления Амирова по первому уголовному делу в суде первой инстанции.