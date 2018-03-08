Керченская переправа возобновила работу

08 марта 2018, 19:29

После простоя, вызванного туманом, паромы начали курсировать между Крымом и Кубанью по фактической погоде.

Как сообщал "Кавказский узел", работа паромной переправы была приостановлена сегодня днем из-за плохой видимости.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - цитирует сообщение ООО "Морская дирекция" "Интерфакс".

Движение паромов возобновилось в 17:50 мск, уточняется на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", в Тамани сегодня днем облачная погода без осадков, температура воздуха +8, ветер дует со скоростью 4 м/с. Ночью осадки также не ожидаются, температура понизится до +1, скорость ветра достигнет 6 м/с. Днем 9 марта ожидается +2 при ветре 8 м/с. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, публикуются на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Керченская переправа". В разделе "Справочник" содержится справка "Переправа "Кавказ - Керчь".