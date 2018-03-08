Керченская переправа закрыта из-за тумана

08 марта 2018, 17:48

Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем приостановлено сегодня из-за тумана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что работа Керченской переправы приостанавливалась с 26 по 27 февраля.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости! Туман!" - сообщило сегодня на своем сайте ООО "Морская дирекция".

Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде, говорится на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о приостановке работы переправы появилась на сайте ведомства в 13:47 мск.

О том, образовалась ли на переправе очередь, не сообщается.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Тамани сегодня днем облачно, без осадков, температура +8 при ветре 4 м/с. Ночью также без осадков, похолодает до +1, скорость ветра составит 6 м/с. Днем 9 марта будет +2, ветер 8 м/с. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

С новостями о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, можно ознакомиться на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Керченская переправа". Кроме того, в "Справочнике" можно ознакомиться со справкой "Переправа "Кавказ - Керчь".