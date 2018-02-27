Керченский пролив. Фото: REUTERS/Pavel Rebrov

27 февраля 2018, 15:14

Керченская переправа возобновила работу

Движение паромов через Керченский пролив, приостановленное 26 февраля, возобновлено, переправа работает по фактической погоде, сообщила сегодня "Морская дирекция".

Как писал "Кавказский узел", работа Керченской переправы была приостановлена вечером 26 февраля из-за сильного ветра. Сегодня утром на Таманском полуострове и в Крыму в очереди на паромы насчитывалось 20 автобусов и более 420 легковых и грузовых автомобилей.

Работа Керченской переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям, говорится в сообщении, размещенном на сайте оператора переправы, ООО "Морская дирекция".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен справочный материал "Переправа "Кавказ – Керчь"".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани умеренный дождь, температура воздуха +8 градусов, ветер 11 м/c. В ночь на 28 февраля ожидается слабый дождь, температура понизится до -4 градусов, а ветер усилится до 13 м/c. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили об ураганном ветре на черноморском побережье Кубани", "Медведев распорядился расширить кубанский порт "Кавказ"", "Россияне определились с названием Керченского моста".

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