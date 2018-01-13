13 января 2018, 15:29

Спасатели предупредили об ураганном ветре на черноморском побережье Кубани

Сильный ветер ожидается в районе Анапы, Геленджика и Новороссийска до конца дня 14 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за сильного ветра приостановила работу Керченская переправа.

По данным спасателей, в Анапе и Геленджике ветер в ближайшие два дня ожидается северо-восточный ветер скоростью 12-17 метров в секунду. Порывы могут достигать 22-27 м/с.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Керченская переправа". Также в "Справочнике" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Переправа "Кавказ - Керчь".

В Новороссийске сегодня ожидается ветер скоростью 20-25 м/с с порывами до 30-34 м/с, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС России.

14 января в Новороссийске порывы ветра могут достигнуть 38 м/с, а высота волн - от полутора до трех метров, со ссылкой на региональное управление МЧС информирует сегодня "Юга".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем ветер в районе Тамани дует со скоростью 13 метров в секунду, ночью она останется прежней, а днем 14 января достигнет 15 м/с. Температура все это время будет составлять -3 градуса, осадки не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для получения более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

Примечание:

"Субподряды на строительство Керченского моста получили три компании", "Судоходство в Керченском проливе будет ограничено на время строительства моста", "Строители начали возводить технологический мост через Керченский пролив".

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