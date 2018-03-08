Адвокат попросил суд в Армении отпустить под залог Гукасяна

08 марта 2018, 15:10

Третье ходатайство об изменении меры пресечения лидеру гражданского движения "Вставай, Армения!" Андреасу Гукасяну подано в суд, сообщил 7 марта адвокат Карен Межлумян.

Как писал "Кавказский узел", Андреас Гукасян был задержан в ночь на 30 июля 2016 года после шествия в поддержку отряда "Сасна Црер", завершившегося массовыми беспорядками. Первоначально его обвинили в организации беспорядков, но в июне 2017 года Гукасяну вменили еще три статьи УК Армении - захват здания, захват заложников и ношение оружия.

Дело активиста рассматривает суд в Ереване. Гукасян вину не признает. Армянские правозащитники назвали уголовное дело против него политическим. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Андреаса Гукасяна.

В поданном в суд ходатайстве об изменении меры пресечения Гукасяну адвокат просит изменить арест на залог в размере 1,5 млн драмов (около 3100 долларов) либо иную разумную сумму, которую предложит суд.

Если суд вновь отклонит ходатайство, защита Гукасяна обратятся в Европейский суд по правам человека, сообщил Карен Межлумян.

Напомним, суд отказался освободить Гукасяна под залог 17 октября 2017 года, а также 12 апреля 2017 года. Тогда защита также называла залог в размере 1,5 млн драмов.

Кавказский узел" опубликовал хронику захвата отрядом "Сасна Црер" здания полка полиции в Ереване. Акции протеста оппозиции освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".