Армянский активист Микаелян освобожден из колонии

26 февраля 2018, 14:00

Сторонник «Учредительного парламента» Армен Микаелян, осужденный за незаконное ношение оружия, покинул сегодня колонию в связи с отбытием наказания, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля 2016 года Армен Микаелян был арестован по подозрению в ношении огнестрельного оружия, а в марте 2017 года был приговорен к году лишения свободы. Апелляционный суд оставил в силе приговор. При этом сам Микаелян заявлял, что револьвер ему подбросили в полицейском участке.

Рассказавший корреспонденту «Кавказского узла» об освобождении активиста адвокат Ерванд Варосян не исключил, что защита обратится в Европейский суд по правам человека.

По словам Варосяна, ранее 26 декабря 2017 года Кассационный суд отказался принять в производство жалобу по делу активиста.

«Мы исчерпали местные судебные инстанции», - пояснил адвокат.

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