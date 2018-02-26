Армен Микаелян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

26 февраля 2018, 14:00

Армянский активист Микаелян освобожден из колонии

Сторонник «Учредительного парламента» Армен Микаелян, осужденный за незаконное ношение оружия, покинул сегодня колонию в связи с отбытием наказания, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля 2016 года Армен Микаелян был арестован по подозрению в ношении огнестрельного оружия, а в марте 2017 года был приговорен к году лишения свободы. Апелляционный суд оставил в силе приговор. При этом сам Микаелян заявлял, что револьвер ему подбросили в полицейском участке. 

Рассказавший корреспонденту «Кавказского узла» об освобождении активиста адвокат Ерванд Варосян не исключил, что защита обратится в Европейский суд по правам человека.

По словам Варосяна, ранее 26 декабря 2017 года Кассационный суд отказался принять в производство жалобу по делу активиста.

«Мы исчерпали местные судебные инстанции», - пояснил адвокат.

Новости об акциях протеста в Армении публикуются на  тематической странице "Кавказского узла" "Протесты в Армении". В разделе "Справочник"  "Кавказского узла" опубликован материал об "Учредительном парламенте (Предпарламенте)" Армении".

Примечание:

"ЕСПЧ запросил у властей Армении информацию о деле Кюрегяна", "Минюст Армении счел требования Биляна необоснованными", "Голодовка членов "Сасна Црер" вызвала критику в адрес омбудсмена".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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