Патрульная машина. Фото Alexander https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180307/239585619/Gruziju-uberegli-ot-lzhe-jurista-i-lzhe-ofismenedzhera.html

08 марта 2018, 11:40

Руководители института и колледжа в Грузии обвинены в продаже дипломов

За два поддельных диплома обвиняемые затребовали более 2 тысяч долларов, сообщили в следственных органах.

Согласно материалам следствия, руководитель Кооперативного института Аджарии за 3,3 тысячи лари (более 1,3 тысячи долларов) изготовил поддельный диплом степени бакалавра по правоведению.

Глава Кутаисского общественного колледжа, как выяснили следователи, изготовил и продал поддельный диплом по специальности "офис-менеджер" за 1,8 тысячи лари (порядка 740 долларов).

Уголовное дело в отношении обоих возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц", им грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет, передало 7 марта со ссылкой на информацию Следственной службы Минфина Грузии агентство "Грузия-Sputnik".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2016 года была задержана ассистент-профессор Грузинского технического университета, которая была заподозрена в изготовлении и реализации поддельного диплома бакалавра факультета бизнес-администрирования Госуниверситета Ильи.

Примечание:

"Четыре человека заподозрены в подделке дипломов вузов Грузии", "Задержан сотрудник Минюста Грузии", "В столице Грузии ректор университета задержан за взятку".

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