Задержан сотрудник Минюста Грузии

30 января 2018, 20:27

Сотрудник Министерства юстиции Грузии задержан по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщили следователи.

Задержанный - главный специалист Агентства развития государственных сервисов Грузии, член тендерной комиссии этого органа.

По версии следственной службы Минфина Грузии, чиновник пообещал одному из производителей продукции помощь для победы в тендере, попросив за это вознаграждение в 2,5 тысячи лари (более 1 тысячи долларов). При получении части суммы - 1 тысячи лари (400 долларов) он был задержан, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки, она предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы. Комментариев со стороны задержанного или его адвокатов пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что в августе был взят под стражу депутат Тбилисского муниципального собрания Зураб Непаридзе, обвиненный в получении взятки.