30 января 2018, 20:27

Задержан сотрудник Минюста Грузии

Сотрудник Министерства юстиции Грузии задержан по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщили следователи.

Задержанный - главный специалист Агентства развития государственных сервисов Грузии, член тендерной комиссии этого органа.

По версии следственной службы Минфина Грузии, чиновник пообещал одному из производителей продукции помощь для победы в тендере, попросив за это вознаграждение в 2,5 тысячи лари (более 1 тысячи долларов). При получении части суммы -  1 тысячи лари (400 долларов) он был задержан, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки, она предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы. Комментариев со стороны задержанного или его адвокатов пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что в августе был взят под стражу депутат Тбилисского муниципального собрания Зураб Непаридзе, обвиненный в получении взятки.

Примечание:

"Суд в Тбилиси освободил обвиненного во взятке чиновника", "Грузинский чиновник обвинен в получении взятки от призывника", "Чиновник мэрии Поти заподозрен во взяточничестве".

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