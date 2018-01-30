30 января 2018, 20:27
Задержан сотрудник Минюста Грузии
Сотрудник Министерства юстиции Грузии задержан по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщили следователи.
Задержанный - главный специалист Агентства развития государственных сервисов Грузии, член тендерной комиссии этого органа.
По версии следственной службы Минфина Грузии, чиновник пообещал одному из производителей продукции помощь для победы в тендере, попросив за это вознаграждение в 2,5 тысячи лари (более 1 тысячи долларов). При получении части суммы - 1 тысячи лари (400 долларов) он был задержан, сообщили сегодня "Новости-Грузия".
Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки, она предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы. Комментариев со стороны задержанного или его адвокатов пока не поступало.
"Кавказский узел" писал также, что в августе был взят под стражу депутат Тбилисского муниципального собрания Зураб Непаридзе, обвиненный в получении взятки.
"Суд в Тбилиси освободил обвиненного во взятке чиновника", "Грузинский чиновник обвинен в получении взятки от призывника", "Чиновник мэрии Поти заподозрен во взяточничестве".
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