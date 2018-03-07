Сотрудники МЧС России на месте прорыва газопровода в Дагестане. 6 марта 2018 г. Фото: Пресс-служба МЧС России

07 марта 2018, 09:08

Дом сгорел в Кизляре после аварии на газопроводе

Один дом сгорел, в двух повреждены газовые плиты в результате аварии на газопроводе в Кизляре, сообщили в городской администрации.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в Кизляре произошел прорыв газопровода. Без газа остались порядка четырех тысяч жителей Дагестана. В тот же день газоснабжение было возобновлено по резервной линии. МЧС рапортовало, что пострадавших в результате аварии нет.

Представитель городской администрации позднее сообщил, что в результате аварии пострадал один дом и имущество в двух домах.

"Один дом сгорел, еще в двух повреждены газовые плиты из-за высокого давления в газопроводе", - цитирует представителя администрации РИА "Новости".

Пожарные потушили огонь в доме, жертв и пострадавших нет, пишет News R.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за хищение газа из газопровода", "Хозяин птицефабрики в Дагестане заподозрен в хищении газа", "Долг Дагестана перед "Газпромом" достиг 35,9 млрд рублей".

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