Дом сгорел в Кизляре после аварии на газопроводе

07 марта 2018, 09:08

Один дом сгорел, в двух повреждены газовые плиты в результате аварии на газопроводе в Кизляре, сообщили в городской администрации.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в Кизляре произошел прорыв газопровода. Без газа остались порядка четырех тысяч жителей Дагестана. В тот же день газоснабжение было возобновлено по резервной линии. МЧС рапортовало, что пострадавших в результате аварии нет.

Представитель городской администрации позднее сообщил, что в результате аварии пострадал один дом и имущество в двух домах.

"Один дом сгорел, еще в двух повреждены газовые плиты из-за высокого давления в газопроводе", - цитирует представителя администрации РИА "Новости".

Пожарные потушили огонь в доме, жертв и пострадавших нет, пишет News R.