07 марта 2018, 09:08
Дом сгорел в Кизляре после аварии на газопроводе
Один дом сгорел, в двух повреждены газовые плиты в результате аварии на газопроводе в Кизляре, сообщили в городской администрации.
Как писал "Кавказский узел", 6 марта в Кизляре произошел прорыв газопровода. Без газа остались порядка четырех тысяч жителей Дагестана. В тот же день газоснабжение было возобновлено по резервной линии. МЧС рапортовало, что пострадавших в результате аварии нет.
Представитель городской администрации позднее сообщил, что в результате аварии пострадал один дом и имущество в двух домах.
"Один дом сгорел, еще в двух повреждены газовые плиты из-за высокого давления в газопроводе", - цитирует представителя администрации РИА "Новости".
Пожарные потушили огонь в доме, жертв и пострадавших нет, пишет News R.
"Житель Чечни осужден за хищение газа из газопровода", "Хозяин птицефабрики в Дагестане заподозрен в хищении газа", "Долг Дагестана перед "Газпромом" достиг 35,9 млрд рублей".
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