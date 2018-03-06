Возобновлена подача газа жителям Кизляра

06 марта 2018, 17:50

Газоснабжение Кизляра, прерванное сегодня в результате аварии, возобновлено по резервной линии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 11:35 в Кизляре произошел прорыв газопровода. Без газа остались порядка четырех тысяч жителей Дагестана.

Газ подается через Южную газораспределительную сеть, сообщила администрация Кизляра.

"На основной линии продолжаются ремонтные работы, на месте прорыва работают три аварийные бригады. Они заменят поврежденную линию протяженностью 50 метров", - говорится на сайте муниципалитета.

В зону отключения, помимо Кизляра, сегодня попали еще 16 населенных пунктов, уточнило на своем сайте управление МЧС по Дагестану.