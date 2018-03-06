Восстановление газопровода. Фото http://makhachkala-tr.gazprom.ru/press/news/2016/07/139/?from=rss

06 марта 2018, 17:50

Возобновлена подача газа жителям Кизляра

Газоснабжение Кизляра, прерванное сегодня в результате аварии, возобновлено по резервной линии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 11:35 в Кизляре произошел прорыв газопровода. Без газа остались порядка четырех тысяч жителей Дагестана.

Газ подается через Южную газораспределительную сеть, сообщила администрация Кизляра.

"На основной линии продолжаются ремонтные работы, на месте прорыва работают три аварийные бригады. Они заменят поврежденную линию протяженностью 50 метров", - говорится на сайте муниципалитета.

В зону отключения, помимо Кизляра, сегодня попали еще 16 населенных пунктов, уточнило на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за хищение газа из газопровода", "Хозяин птицефабрики в Дагестане заподозрен в хищении газа", "Долг Дагестана перед "Газпромом" достиг 35,9 млрд рублей".

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