Директор школы в Баксане связала историю со лжемедалистом и свое увольнение

07 марта 2018, 06:06

Бывший директор баксанской школы Лидия Малаева подала иск в суд, оспаривая свое увольнение. После этого возник скандал с выпускником 11-го класса, которому, по версии следствия, незаконно выдали медаль, заявила Малаева.

"Кавказский узел" писал, что, по данным следствия, сотрудники школы в Баксане исправили оценки одного из выпускников 11-го класса, благодаря чему он получил медаль "За особые успехи в учебе".

Выпускник баксанской школы, который, по данным следствия, незаконно получил медаль, в настоящее время учится в одном из московских вузов, зимнюю сессию он стал досрочно, учится хорошо, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" бывший директор школы Лидия Малаева, уволенная с должности в декабре 2017 года.

Лидия Малаева считает свое увольнение незаконным, необоснованным и обжаловала его в Баксанском районном суде. Назначенное на 6 марта рассмотрение ее заявления перенесено на 12 марта в связи с тем, что представитель баксанской администрации не явился в суд.

Бывший директор школы заявила "Кавказскому узлу", что про уголовное дело по факту выдачи медали стало известно после того, как она дала интервью каналу "Другой Нальчик".

"Против меня искали компромат и ничего не нашли. После этого интервью изъяли школьные журналы. Журналы за 10-й класс потерялись, хотя при мне все было на месте, а в журнале за 11-й класс обнаружились потертости. Получивший медаль выпускник учился на "хорошо" и "отлично". В 10-м классе у него были "четверки", в 11-м классе – "пятерки". Когда средний балл 4,5, школа обязана выдать медаль... Выпускнику она нужна для портфолио. На самом деле при поступлении в вуз медаль не играет никакой роли. В частности, в том вузе, куда поступил этот выпускник, наличие медали не имеет значения", - рассказала Малаева.

По ее словам, в сентябре 2017 года ей было предложено уволиться по собственному желанию. Малаева отказалась.

После этого, по ее словам, она заболела, попала в больницу и перенесла операцию. Когда она 26 декабря 2017 года вышла на работу, ей вручили приказ об увольнении.

В исковом заявлении в суд (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Малаева пишет, что ее увольнение произошло с грубым нарушением Трудового кодекса, в частности, она не была уведомлена заранее о предстоящем увольнении, ей не была выплачена компенсация, предусмотренная как Трудовым кодексом, так и трудовым договором в размере трехкратного месячного заработка.

Малаева сообщила, что за короткое время в Баксане с должностей были сняты восемь директоров школ и детских дошкольных учреждений. Из них четверых принудили написать заявления об уходе по собственному желанию.

О сложившейся ситуации Малаева написала письма президенту РФ В. Путину, а также в министерство образования и науки КБР. Из администрации президента РФ письмо переслали в прокуратуру района, откуда Малаевой пришел ответ, что оснований для прокурорского реагирования не имеется, а по поводу нарушения своих прав Малаева может обратиться в суд.

"Прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров относится к компетенции образовательных организаций", - ответили Малаевой в Минобразования. Речь, в частности, идет о департаменте образования города Баксан.

Далее в письме Минобразования (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что по поднятым Малаевой вопросам увольнения с должностей директоров школ и дошкольных учреждений была проведена проверка, нарушений закона не обнаружено.

Адвокат Лиза Шак, которая представляет интересы Малаевой, сослалась на постановление Верховного суда РФ от 17 марта 2004 года №2 "О применении судами РФ Трудового кодекса РФ", в котором говорится, что "работник, уволенный без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения, подлежит восстановлению на работе".

"В соответствии с указанным постановлением суд вправе удовлетворить требование Малаевой, подвергшейся дискриминации в сфере труда", - заявила адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В исковом заявлении Малаева просит восстановить ее на работе, взыскать с администрации Баксана компенсации за вынужденный прогул, а также компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Комментариями от официальных представителей администрации Баксана "Кавказский узел" пока не располагает, направлен официальный запрос.