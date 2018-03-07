Свидетель назвал Сагида Муртазалиева заказчиком убийства полицейского

07 марта 2018, 01:12

Глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев заказал кизлярским боевикам убийство замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева за 100 тысяч долларов. Андрей Виноградов передал эти деньги лидеру группы, заявил свидетель Юсуп Гасанов на суде по делу бывшего главы Кизлярского района Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля прокурор огласил обвинительное заключение по делу бывшего главы Кизлярского района Дагестана. Виноградов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), пособничестве в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статьи 30 и 317 УК РФ), в пособничестве в покушении на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина (статьи 30 и ч.2 статьи 105 УК РФ), а также в финансировании терроризма (ч.1 статьи 205.1 УК РФ). В конце февраля Наумочкин рассказал суду о совершенном на него покушении и о своих конфликтах с Виноградовым и Муртазалиевым.

Андрей Виноградов был задержан в июле 2015 года. Представитель СКР сообщил, что Виноградов и его родственник, глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев, проходят подозреваемыми по нескольким делам, в том числе подозреваются в убийствах, покушении на убийство и финансировании терроризма.

Северо-Кавказский окружной военный суд 6 марта завершил трехдневный допрос свидетеля обвинения по делу Виноградова Юсупа Гасанова, осужденного на 15 лет лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Допрос Гасанова суд начал 2 марта. Мужчина со щетиной на лице и с бейсболкой на голове давал показания по видеосвязи из московского СИЗО, находясь в зарешеченном помещении. Он представился "легальным членом ДТГ (диверсионно-террористическая группа, – примечание "Кавказского узла") "Кизлярская" и пояснил, что в 2012 году он был осужден Верховным судом Дагестана в том числе за пособничество при покушении на сотрудника ЦПЭ Шевкета Куджаева.

Отвечая на вопросы гособвинителя Галины Карповой, свидетель заявил, что "в убийстве Куджаева был заказчик", и назвал имя Сагида Муртазалиева. По словам Юсупа Гасанова, он сам был знаком с Муртазалиевым, так как они "вместе тренировались в молодости". В ходе всего допроса свидетель уважительно называл Муртазалиева по имени и отчеству - Сагид Магомедович.

Согласно версии обвинения, в 2010 году Сагид Муртазалиев, возглавлявший тогда отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, передал боевикам через Андрея Виноградова крупную сумму денег. За деньги участники НВФ, как считает обвинение, застрелили заместителя начальника отдела Центра противодействия экстремизму МВД Дагестана, полковника Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина, которые, по версии следствия, "мешали" деятельности Муртазалиева.

Свидетель рассказал о заказе убийства и передаче денег

"В конце мая – начале июня 2010 года я приехал в развлекательный комплекс "Сидней 200"», принадлежащий Муртазалиеву. Ко мне подошел один из охранников Сагида Магомедовича, позвал к нему. Муртазалиев сказал, что доверяет мне и знает, что я знаком с амиром "кизлярской" ДТГ Пахрудином Гаджиевым и перевожу его на своей машине. Пошел разговор за Куджаева и Наумочкина: он сказал, что Куджаев "лезет туда, куда не надо" и его надо расстрелять. Насчет Наумочкина он объяснил, что тот хочет баллотироваться главой администрации Кизлярского района. Он сказал, что сразу дает 100 тысяч долларов, и сказал все вопросы решать через Виноградова", - сообщил суду Гасанов.

Свидетель добавил, что "Муртазалиев попросил передать свою просьбу" членам "кизлярской" группы боевиков, указывая им записать после убийства "видеообращение о том, что Куджаев был убит из-за обысков в домах семей бандподполья". По словам Гасанова, он передал предложение Муртазалиева лидеру кизлярской группы боевиков Пахрудину Гаджиеву, который сначала не хотел брать "заказ" на убийство, но после разговора со своим подручным Магомедом Омаровым согласился, затребовав личной встречи с Виноградовым.

По словам свидетеля, эту встречу он организовал в начале июля 2010 года, когда привез на окраину села Серебряковка Андрея Виноградова и бывшего руководителя отделения ПФР в Кизляре и Кизлярском районе Омара Асадулаева, ныне находящегося в розыске. Виноградов и Асадулаев, по словам Гасанова, передали Пахрудину Гаджиеву черный пакет с тремя миллионами рублей пятитысячными купюрами - эквивалент 100 тысяч долларов на тот момент.

Сагид Муртазалиев и Омар Асадулаев арестованы заочно и находятся в международном розыске. В защиту Муртазалиева и Асадулаева на своих страницах в Instagram высказывались глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Юсуп Гасанов рассказал также, что предоставил Пахрудину Гаджиеву и Магомеду Омарову квартиру своего дяди "для проживания и наблюдения за Шевкетом Куджаевым", а утром 3 августа 2010 года подвез их к гаражу Куджаева.

"Гаджиев и Омаров расстреляли его [Куджаева], после чего я вывез их из города в село Южное Кизлярского района", - сказал Гасанов.

Видеообращение, в котором участники подполья должны были взять на себя ответственность за убийство Куджаева, записано не было, указал Гасанов. Он уточнил, что покушение на бывшего вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина взял на себя другой член "кизлярской" группы боевиков Рабадан Рабаданов, убитый в результате спецоперации, и подробностей покушения он не знает.

Еще одним участником "кизлярской" бандгруппы, по словам Гасанова, был осужденный сотрудник полиции Магомед Магомедов.

Сотрудник уголовного розыска Кизляра Магомед Магомедов был арестован по подозрению в причастности к убийству Куджаева, а в октябре 2017 года приговорен к 13 годам колонии.

Непосредственные исполнители убийства Шевкета Куджаева уже мертвы. 23 августа 2010 года машина с Юсупом Гасановым, Пахрудином Гаджиевым и Магомедом Омаровым взорвалась, и Омаров в результате взрыва погиб, а Гасанов попал с тяжелыми ожогами в больницу, где и был задержан. Гаджиев, который выжил при взрыве и сумел скрыться, был убит при спецоперации в селе Ново-Кохановка Кизлярского района Дагестана 21 января 2011 года. Гасанов заверил судей, что помогал вооруженному подполью не добровольно, а из-за угроз Пахрудина Гаджиева.

На вопросы адвокатов Андрея Виноградова свидетель отвечал с агрессией, советуя им "менять интонацию" или говорить громче. Из-за этого судья несколько раз объявлял перерывы "для разрядки обстановки", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Отвечая на вопросы адвоката Эльдара Хастинова, Гасанов заявил, что не называл ранее Сагида Муртазалиева в качестве заказчика убийства Куджаева из-за угроз со стороны высокопоставленного дагестанского силовика. "Он сказал мне, чтобы имя Муртазалиева я не упоминал, что это опасно для моей жизни и что его сотрудники помогут написать мне явку с повинной", - сказал свидетель.

Согласно версии Юсупа Гасанова, поводом для убийства Шевкета Куджаева стали расследования "врезок в проходившую через Кизлярский район нефтяную трубу "Черномортранснефти", которые якобы осуществляли "друзья Муртазалиева".

Адвокат Виноградова указал на противоречия в показаниях Гасанова

Защита Виноградова обратила внимание на противоречия в показаниях Юсупа Гасанова на предварительном следствии и на суде. В протоколах допроса Гасанова указано, что встреча с Муртазалиевым произошла в середине июля – начале июля 2010 года, приведены слова Гасанова о том, что Пахрудин Гаджиев был знаком с Муртазалиевым, а Гаджиев выделял Гасанову деньги для нужд НВФ. Свидетель объяснил эти и другие противоречия "технической ошибкой и неточностями" и попросил суд учесть, что с момента событий и допросов "прошло очень много времени". Адвокат Рашид Джафаров попросил суд истребовать дело Юсупа Гасанова, рассматривавшееся в Верховном суде Дагестана, для указаний на имеющиеся, по его мнению, противоречия. Суд примет решение по этому ходатайству на следующем заседании, которое начнется в 10.00 мск 22 марта. Сам Андрей Виноградов заявил, что полностью не согласен с показаниями свидетеля и даст подробные пояснения в ходе своего допроса.

В августе 2011 года после утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении Юсупа Гасанова были направлены в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу, сообщается на сайте прокуратуры Республики Дагестан. Указано, что Гасанов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

На следствии по делу об убийстве Куджаева Юсуп Гасанов не называл имена Андрея Виноградова, Сагида Муртазалиева и Омара Асадулаева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рашид Джафаров.

"В Верховном суде Дагестана он вообще отказывался от всего, говорил. что он невиновен. Противоречия в показаниях огромные: например, про Асадулаева он сначала говорил, что они договорились о встрече с Гаджиевым заранее. Потом говорит, что Асадулаев приехал ночью в лес к члену незаконного вооруженного формирования, и он [Гасанов] сказал Гаджиеву: "Вот стоит Асадулаев, можно, он с тобой поговорит?". Так не бывает. Гаджиев якобы говорит: "Пусть сам Виноградов приедет и привезет деньги". Для чего? Логики нет, какая ему разница, привезет ли деньги сам Гасанов или Виноградов", - сказал защитник Андрея Виноградова.

Поскольку другие активные участники кизлярской группы убиты, показания Юсупа Гасанова "проверить практически невозможно", подчеркнул адвокат Джафаров.

"Гасанов говорит с нескрываемым удовольствием, что Магомед Магомедов получил свое, хотя до этого говорил, что это был его друг. Его связь с подпольем, я думаю, была более тесной - нельзя так запугать человека, чтобы он полностью погрузился в жизнь, невозможно таким пособником быть, который все знает", - отметил защитник Виноградова.

Адвокат также добавил, что версии о мотивах заказа убийства Куджаева Муртазалиевым ничем не подтверждаются. "У Куджаева нет ни одного документа, подтверждающего версию следствия, что он чем-то мешал Муртазалиеву. Если он задерживал его братьев, друзей, родственников - покажите документы. Если Муртазалиев занимался кражами из нефтяной трубы, пусть покажут дела, рапорты Куджаева, который говорит о врезке, однако их нет", - сказал Рашид Джафаров.

На трех заседаниях суда со 2 по 6 марта присутствовали четыре человека - мать Андрея Виноградова и его друзья, которые иногда тихо возмущались поведением свидетеля. Трое потерпевших, двое из которых - полицейский Абдулкапаров и сын Шевкета Куджаева - пока не допрошены, на эти заседания не являлись. Единственным представителем СМИ на этих слушаниях был корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" в разделе "Персоналии" опубликовал биографию Андрея Виноградова.