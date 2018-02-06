Виноградов отказался признать вину в помощи террористам

06 февраля 2018, 17:10

На начавшемся сегодня судебном процессе военный прокурор обвинил бывшего главу Кизлярского района Дагестана в целом ряде преступлений, которые караются пожизненным заключением. Однако Андрей Виноградов отверг обвинение в финансировании терроризма и покушениях на убийство, а также назвал себя патриотом.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля 2017 года Мосгорсуд начал рассмотрение дела Виноградова о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако затем решил вернуть дело следствию, считая, что подсудимому должны быть предъявлены обвинения также в покушении на убийство и финансировании терроризма. В декабре 2017 года стало известно, что дело Виноградова передано в военный суд. 25 января прошли предварительные слушания по делу Виноградова.

Андрей Виноградов был задержан в июле 2015 года. Следственный комитет сообщил, что Виноградов и его родственник, глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев являются фигурантами дела о нескольких преступлениях, в том числе убийствах, покушении на убийство и финансировании терроризма.

Виноградову вменено посягательство на жизнь милиционера и содействие террористам

В Северо-Кавказском окружном военном суде сегодня состоялось первое заседание, на котором рассматривалось по существу дело Андрея Виноградова.

Поддержать Виноградова приехали десять человек из числа его родственников и знакомых, перед началом заседания подсудимый радостно помахал им рукой, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании. Процесс вызвал определённый интерес прессы: слушание собрало восемь журналистов. В зале также присутствовали четверо приставов вместо одного-двух, как на других процессах.

Военный прокурор зачитал объёмное обвинительное заключение. Виноградов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), пособничестве в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статьи 30 и 317 УК РФ), в пособничестве в покушении на убийство главы администрации Кизлярского района Василия Наумочкина (статьи 30 и ч. 2 статьи 105 УК РФ), а также в финансировании терроризма (ч. 1 статьи 205.1 УК РФ). Санкции по данным статьям Уголовного кодекса предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Так, по версии следствия, 4 января 2004 года в Кизляре Виноградов покушался на жизнь местного капитана милиции Абдулзагира Абдулкапарова. Абдулкапаров работал инспектором по делам несовершеннолетних, но в тот день был направлен на усиление патрульно-постовой службы на улице Советской в Кизляре.

По словам прокурора, Абдулкапаров преградил дорогу кортежу Муртазалиева, который нарушил правила дорожного движения. По версии следствия, милиционер был сбит машиной и начал стрелять в воздух из табельного пистолета, а в ответ вышедший из машины Виноградов выстрелил в Абдулкапарова, но промахнулся, после чего скрылся.

Виноградов, по мнению следствия, "содействовал террористической деятельности путём предоставления денежных средств" активным участникам незаконного вооружённого формирования, действовавшего на территории Кизлярского района Дагестана под руководством некоего Гаджиева. В 2010 году Виноградов передал боевикам сначала 100 тысяч долларов США, а затем три миллиона рублей, полученных от Муртазалиева, следует из обвинительного заключения.

Обвинение также считает, что именно участники группировки Гаджиева 3 августа 2010 года убили замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана подполковника Шевкета Куджаева. Также, как утверждает обвинение, 23 августа 2010 года боевики под руководством Гаджиева совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Куджаев и Наумочкин, по версии следствия, "мешали" Муртазалиеву.

Сотрудник уголовного розыска Кизляра Магомед Магомедов был арестован по подозрению в причастности к убийству Куджаева, а в октябре 2017 года приговорен к 13 годам колонии.

Обвиняемый отказался признавать вину

"Вину ни по одному из преступлений не признаю, считаю это дело полностью сфабрикованным. Я никогда не имел отношения к пособничеству терроризму, я патриот своей страны", - сказал Андрей Виноградов после оглашения обвинительного заключения.

Подробное отношение к обвинению Виноградов пообещал высказать в конце процесса.

"Виноградов на протяжении всего следствия вину не признавал, давал подробные показания о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям. На сегодняшний день его позиция не изменилась, более подробно отношение он выскажет в ходе допроса", - сказал и адвокат Андрея Виноградова Рашид Джафаров.

Защитник заявил, что боевик Гасанов, по версии следствия, выступавший "связным" и уже осужденный, в своих показаниях не упоминал Виноградова или Муртазалиева.

Ранее, в сентябре 2015 года, адвокаты Муртазалиева сообщили, что выдвинутое против их клиента обвинение основывается на показаниях двух кизлярских боевиков, уже осужденных в Дагестане за терроризм и покушения на убийства. В числе этих людей был назван Юсуп Гасанов. Тогда же адвокаты не исключили наличия политической подоплеки в деле.

"Показания вызывают очень большие сомнения", - сказал Джафаров. "Я уверен, что в ходе судебного следствия невиновность Виноградова будет доказана и он будет оправдан", - высказался адвокат.

Очередное слушание по делу Андрея Виноградова назначено на 11.00 мск 20 февраля, на нем планируется допрос потерпевших, передает "Интерфакс-Юг".

Защита назвала процесс "заказным"

Адвокат Андрея Виноградова Рашид Джафаров пообещал предоставить доказательства невиновности своего подзащитного в ходе судебного следствия.

"Виноградов содержится в изоляторе ФСБ. По факту это не СИЗО, а ИВС, потому что он находится на территории ФСБ – ведомственного учреждения. Условия суровые: маленькая камера, способ передач, как в ИВС – всё режут на маленькие части. Если, например, передаёшь колбасу – её режут на маленькие части, и она быстро засыхает – или съедать сразу, или выкидывать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рашид Джафаров.

Начавшийся процесс он не считает политическим. "Он (процесс) заказной, но про то, что он политический, я бы не сказал", - подчеркнул Джафаров, не указав на то, кто является заказчиком процесса и оппонентом его подзащитного.

Дело Виноградова связано с именем Муртазалиева

Сагид Муртазалиев, который также является фигурантом рассматриваемого в Ростове-на-Дону дела, имел серьезные бизнес-интересы в Кизлярском районе.

Сагид Муртазалиев - известный российский и украинский борец вольного стиля, общественный и политический деятель, местонахождение которого официально неизвестно. 9 сентября 2015 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в связи с тем, что вместе с Андреем Виноградовым стал фигурантом дела по нескольким преступлениям, в числе которых финансирование терроризма, организация покушения на убийство.

На выезде из Махачкалы в сторону Кизляра расположен принадлежавший ему развлекательный комплекс - ресторан, гостиница, места отдыха, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Муртазалиев был депутатом парламента Дагестана (26 апреля 2016 года Народное собрание лишило Муртазалиева мандата, при этом официальная версия исключения его из депутатского корпуса - не представленная в срок декларация о доходах), работал главой отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан с 2010 года по 12 ноября 2015 года. Отбывающий пожизненное наказание мэр Махачкалы Саид Амиров, как утверждало следствие, готовил на Муртазалиева покушение, а глава Чечни Рамзан Кадыров ранее называл его своим "братом", говорится в биографии Сагида Муртазалиева в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Сагид Муртазалиев в свое время считался одним из претендентов на пост главы Дагестана, а сейчас проживает в Дубае, написал 10 октября 2017 года "Коммерсант". Для самого Муртазалиева одно из заочно предъявленных обвинений — в финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) — стало защитой от правоохранительных органов. Дело в том, что согласно договору о правовой помощи и экстрадициях, заключенному между РФ и ОАЭ, последняя страна не рассматривает запросы о выдаче лиц, обвиняемых в преступлениях террористической направленности, отмечает издание.