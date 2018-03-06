Позиции армии Карабаха. Фото © Sputnik/ Асатур Есаянц, https://ru.armeniasputnik.am/analytics/20171114/9440920/uderzhat-karabah-ot-skatyvaniya-k-vojne-zhdat-li-proryva-ot-peregovorov-v-moskve.html

06 марта 2018, 08:45

Азербайджан обвинил Армению в 102 обстрелах за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении с 5 по 6 марта 102 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", вчера, 5 марта, Азербайджан обвинил Армению в 87 обстрелах.

Позиции азербайджанской армии с 5 по 6 марта подверглись обстрелам в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Агдам Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, выстрелы зафиксированы со стороны сел и безымянных высот Армении, а также с территорий близ населенных пунктов, которые Азербайджан считает оккупированными.

Комментариев от представителей оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха относительно данного заявления не поступало - к 08.30 мск на их официальных сайтах информации о нарушении режима прекращения огня нет. Между тем, Нагорный Карабах также регулярно обвиняет Азербайджан в обстрелах своих позиций. 3 марта он насчитал 250 обстрелов с азербайджанской стороны за неделю.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы не прекращались ни на сутки в течение всего следующего года, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армия Армении отрицает потерю беспилотника", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах из пулеметов", "Жители Карабаха потребовали признать геноцидом сумгаитские погромы".

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