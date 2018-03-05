Дом в азербайджанском селе Чямянли, постоянно обстреливаемом с сопредельной стороны. Фото Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/karabakh/20171117/412791801/obstrel-front-azerbajdzhan-armenija.html

05 марта 2018, 08:45

Азербайджан обвинил Армению в 87 обстрелах

Вооруженные силы Армении 87 раз нарушили режим перемирия 4 марта и в ночь на 5 марта, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, в число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Ферехли и на безымянных высотах в Газахском районе.

Обстрелы были зафиксированы со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван и Ноемберян и карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха комментариев относительно этого заявления к 08.45 мск 5 марта не было.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 4 марта, Азербайджан насчитал 98 обстрелов с армянской стороны за сутки, днем ранее – 110 обстрелов.  3 марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах своих позиций за минувшую неделю.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы не прекращались ни на сутки в течение всего следующего года, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армия Армении отрицает потерю беспилотника", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах из пулеметов", "Жители Карабаха потребовали признать геноцидом сумгаитские погромы".

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