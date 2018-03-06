06 марта 2018, 06:04

Мать работника авиазавода в Таганроге связала его смерть с отравлением таллием

Смерть 23-летнего слесаря-сборщика Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева могла быть связана с отравлением таллием, заявила его мать. 

"Кавказский узел" информировал, что с ноября 2017 года не менее 25 сотрудников ТАНТК им. Г.М. Бериева, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, обратились к врачам с симптомами отравления тяжелыми металлами. Анализы показали, что они отравились таллием, который является высокотоксичным ядом. Руководство завода факт отравления подтвердило, отрицая связь с производственным процессом. К подобному выводу пришло также управление Роспотребнадзора по области.

23-летний слесарь-сборщик ТАНТК Максим Терещенко, который с ноября 2017 года жаловался родным на тяжелый запах на предприятии, умер 30 декабря в результате отека головного мозга, к которому могло привести отравление таллием, со ссылкой на мать Максима Терещенко Светлану Сакевич пишет 5 марта "Коммерсант".

Женщина рассказала, что ее сын терял сознание, его тошнило. 

"29 декабря ... потерял сознание и впал в кому. На машине скорой помощи был госпитализирован в горбольницу Таганрога, он был определен в реанимацию и подключен к аппаратам искусственной жизнедеятельности. 30 декабря в 15.00 врачами была диагностирована смерть", - приводит издание заявление Светланы Сакевич, которое она направила в прокуратуру с требованием проверить обстоятельства смерти сына. 

По данным пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области, полиция проводит проверку в связи с отравлением таллием сотрудников ТАНТК им. Г.М. Бериева, однако ее деталей не сообщает, пишет 5 ноября РБК.

Примечание:

"После массового отравления таллием власти выделили средства больнице Таганрога", "Выписаны все жертвы отравления в ростовском бассейне", "Дело об отравлении воспитанников детсада в Ростовской области направлено в суд ".

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