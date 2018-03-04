Роспотребназдор подтвердил факт отравления таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

04 марта 2018, 07:39

Не менее чем 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Бериева в течение четырех месяцев обратились в больницу с симптомами отравления тяжелыми металлами. Анализы показали, что они отравились таллием. Руководство предприятия подтверждает факт отравления, но отрицает, что оно связано с производственным процессом. К аналогичному выводу пришел и областной Роспотребнадзор.

Впервые работники завода обратились к врачам с жалобами и симптомами отравления в ноябре 2017 года, однако информация в СМИ и соцсетях об этом появилась только в марте.

По данным на 2 марта 17 сотрудников предприятия находились на стационарном лечении в больницах Таганрога, Ростова-на-Дону и Москвы, сообщает РИА "Новости".

Сильнее всего пострадал инженер-конструктор Константин Колесников, по информации издания "Коммерсант Юг" норма таллия у него в крови превышена в 150 раз.

Таллий - высокотоксичный яд, отравление нередко заканчивается летальным исходом. Таллий проникает в организм через органы дыхания, неповрежденную кожу и пищеварительный тракт. Выводится из организма в течение длительного времени. Острые, подострые и хронические отравления имеют сходную клиническую картину, различаясь выраженностью и быстротой возникновения симптомов, информирует Medportal.

В пресс-службе завода изданию подтвердили, что у ряда сотрудников действительно подозревается отравление солями таллия, однако после произведенных заборов проб воздуха и воды источник отравления не выявлен.

Первые симптомы отравления сотрудники предприятия почувствовали еще в ноябре

С жалобами и симптомами, похожими на отравление, сотрудники ТАНТК имени Бериева обращались и в ноябре, и в декабре минувшего года. Все пострадавшие - офисные работники, большая часть - сотрудники юридического и экономического отделов.

По словам сотрудницы юротдела ТАНТК Инны Алейниковой, первые симптомы отравления она и ее коллеги почувствовали в декабре 2017 года. Первоначально симптомы походили на ОРВИ, однако когда состояние здоровья ухудшилось, они были госпитализированы в терапевтическое отделение таганрогской больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

"После выписки сохранились головная боль, слабость, болела кожа и суставы. По собственной инициативе я и еще шесть человек приехали в Москву, где нам поставили точный диагноз и назначили лечение", - рассказала Алейникова donnews.ru.

В БСМП Таганрога изданию сообщили, что угрозы для жизни сотрудников предприятия в настоящее время нет, последствия отравления таллием при своевременно лечении со временем могут быть устранены.

Руководство авиазавода подтвердило факт отравления, но отрицает его связь с производственной деятельностью

Сообщение о массовом отравлении сотрудников появилось на сайте ТАНТК имени Бериева 2 марта.

"В настоящий момент несколько сотрудников ТАНТК им. Г.М. Бериева проходят лечение в медицинских учреждениях согласно направлению врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований у них выявлены признаки отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии", - говорится в сообщении.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиакомплексов спецназначения. В частности, на заводе производятся самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиационные комплексы для минобороны России, а также для нужд МЧС, говорится на сайте предприятия.

В сообщении сказано, что на предприятии предприняты необходимые меры безопасности, все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверены специалистами Роспотребнадзора. Признаки содержания вредных и токсичных веществ, в частности таллия, в помещениях не зафиксированы.

2 марта Роспотребнадзор по Ростовской области опубликовал сообщение, в котором также подтвердил факт отравления работников предприятия, также отмечая, что "прямая связь заболеваемости сотрудников и производственной деятельности предприятия не установлена".

Врачи не могли поставить правильный диагноз почти два месяца

Елена Колесникова, жена едущего инженера-конструктора предприятия Константина Колесникова, 26 февраля разметила на платформе change.org петицию с просьбой оказать ее мужу квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщила Елена Колесникова, самочувствие ее мужа резко ухудшилось 11 ноября 2017 года. В этот день у Константина появились острые боли во всех органах брюшной полости и желудочно-кишечного тракта, тошнота и рвота, 13 ноября он был госпитализирован, 15 ноября у него начали выпадать волосы на голове, однако 18 ноября он был выписан с диагнозом «гастрит».

После этого его несколько раз госпитализировали, однако, несмотря на ухудшение состояния, через несколько дней Константина Колесникова выписывали с тем же диагнозом. «С 25 декабря Константин перестал самостоятельно передвигаться, но, несмотря на это с 28.12.2017 года был выписан, больничный был закрыт», - написала Елена.

Только 4 января врачи заподозрили, что состояние Константина ухудшается из-за отравления тяжелыми металлами и лаборатория подтвердила этот диагноз. Однако, несмотря на кризисное состояние и периодически возникающую необходимость в реанимации Константина снова выписали.

«2 февраля 2018 года неожиданно для нас Константина (лежачего больного) отправили домой своим ходом и выдали выписку! … Костя плохо видит, я и его мать дежурим рядом с ним круглые сутки и подтверждаем, что Костя ни устно, ни письменно от лечения не отказывался! И он против завершения стационарного лечения», - написала Елена.

Она попросила оказать содействие в переводе ее мужа в специализированное медицинское учреждение с токсикологическим отделением.

Автор петиции добавила, что на ее семью оказывается давление, но не уточнила, кто именно и в какой форме оказывает это давление.

По данным на 5.33 мск петиция собрала 7404 подписи.

Вечером 3 января издание donnews сообщило, что Минздрав Ростовской области направил Константина Колесникова в НИИ Склифософского.