После массового отравления таллием власти выделили средства больнице Таганрога

06 марта 2018, 05:24

Из бюджета Ростовской области выделено 64 миллиона рублей на закупку оборудования экспертного класса для больницы скорой медицинской помощи Таганрога. В это учреждение обращались сотрудники авиазавода с симптомами отравления, однако точный диагноз врачи смогли поставить не раньше чем через полтора месяца после первых жалоб пациентов.

Как информировал "Кавказский узел", с ноября 2017 года не менее 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Бериева обратились в больницу с симптомами отравления тяжелыми металлами. Точные диагнозы врачи начали ставить только в конце декабря - начале января. Анализы показали, что они отравились таллием, который является высокотоксичным ядом. Руководство завода факт отравления подтвердило, однако отрицает, что это связано с производственным процессом. Аналогичный вывод сделало и региональное управление Роспотребнадзора.

На приобретение нового оборудования экспертного класса для БСМП Таганрога из областного бюджета выделено 64 миллиона рублей. Еще пять миллионов рублей выделено из муниципального бюджета на закупку специальной конструкции и ремонт кабинета, где будет установлен магнитно–резонансной томограф, сообщается 5 марта на сайте правительства Ростовской области.

Кроме того, в 2018 году на базе таганрогской больницы планируется открыть отделение первичного сосудистого центра, отмечается в сообщении.

"На дооснащение современным медицинским оборудованием этого центра в областном бюджете предусмотрено 82 миллиона рублей. Открытие первичного сосудистого центра позволит повысить доступность кардиохирургической помощи населению области", - цитирует слова министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской "Коммерсант".

Напомним также, что жена ведущего инженера-конструктора ТАНТК им. Г.М. Бериева 26 февраля разметила на платформе Change.org петицию с просьбой оказать ее супругу квалифицированную медицинскую помощь в связи с наличием у него признаков отравления тяжелыми металлами. По данным на 05.00 мск 6 марта, петиция собрала 14369 подписей.